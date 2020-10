Le musicien country bien-aimé Jerry Jeff Walker est décédé vendredi et la communauté de ses pairs se souvient affectueusement de lui sur les réseaux sociaux. Selon une nécrologie publiée sur Legacy.com, Walker est décédé d’un cancer dans un hôpital d’Austin, au Texas. Il avait 78 ans au moment de sa mort.

Walker était surtout connu comme l’écrivain de «Mr. Bojangles», une chanson emblématique qu’il a écrite sur un homme qu’il a rencontré alors qu’il était dans une cellule de prison à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. La chanson a pris une vie propre et a été enregistrée par un certain nombre de grands artistes, tels que Sammy Davis Jr. et The Nitty Gritty Dirt Band. Alors qu’il était originaire de New York, Walker a choisi de s’installer à Austin, au Texas, dans les années 1970. «Le milieu des années 70 à Austin a été la période la plus animée, la plus folle, la plus vivante, la plus intense et la plus productive de ma vie», a-t-il écrit à propos de la ville dans ses mémoires de 1999, Gypsy Songman.

“Graissé par la drogue et l’alcool, j’évoluais également la recherche de la folie et de l’étrangeté au rang d’art”, a ajouté Walker. “Je ne me suis pas contenté de brûler la bougie aux deux extrémités, je trouvais aussi de nouvelles extrémités à la lumière.” Suite à l’annonce de sa mort, de nombreux autres artistes country et folk ont ​​rendu hommage au regretté chanteur et auteur-compositeur. Faites défiler vers le bas pour lire ce qu’ils disent de lui.

“She Knows Her Daddy Sings” était l’une des chansons que je jouais pour mes filles quand elles étaient petites. En repensant à ces jours d’aujourd’hui … et tu me manques, Jerry Jeff Walker. Merci pour les chansons. pic.twitter.com/posD7Nba3S – Tim McGraw (@TheTimMcGraw) 24 octobre 2020

“Je n’oublierai jamais mon pote Django Walker quelques années qui marchaient vers moi et me disaient” hé mec, je veux que vous rencontriez mon père “et il était là, Jerry Jeff. J’étais tellement repris que l’homme lui-même était juste là . Une vraie légende. Je l’ai écouté toute ma vie. RIP à une vraie légende. ” – Parker McCollum

RIP Jerry Jeff Walker. Une grande partie du cœur de notre format Outlaw Country SXM CH 60. Grande perte. Nous essayons tous d’écrire notre propre M. Bojangles. Voyagez bien mon ami. – Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) 25 octobre 2020

“Jerry Jeff Walker a eu un impact énorme sur mon parcours musical. Sa musique a élargi la définition de la musique country, ce qui m’a ouvert les yeux sur les possibilités infinies que l’on a lors de l’écriture d’une chanson. Je pense qu’il nous manquera tous. Il était l’un des gentil.” – Robert Earl Keen

Jerry Jeff Walker est décédé hier. C’était un trésor absolu dans ma vie et un vrai héros.

Chaque fois que vous m’avez vu sauter d’une sorte de falaise sur scène comme un adolescent sur un vélo BMX et vous avez pensé, WTF essaie-t-il de faire … et puis nous clouons l’atterrissage! Jerry Jeff Walker! pic.twitter.com/b0cHaPNxsK – Jack Ingram (@JackIngram) 24 octobre 2020

“Moi et @amandashires étions en arrière @ToddSnider un soir à Austin et Jerry Jeff a sauté et a fait Mr Bojangles avec nous, et il a enlevé ses chaussures quand il est monté sur scène pour qu’il puisse danser … Un jour, j’aimerais être un vieil homme qui danse sur scène comme John Prine et Jerry Jeff Walker. ” – Jason Isbell

Ce ne sont là que quelques exemples où la musique de JJW a été présente et significative dans ma vie. Je pense qu’il est prudent de dire que si vous êtes un artiste du Texas, il a joué un rôle dans le façonnement de votre musique. – Cody Johnson (@codyjohnson) 24 octobre 2020

“Merci Jerry Jeff d’avoir fait de la musique qui nous a fait aimer, sourire et nous sentir inspirés. Mes plus sincères condoléances vont à sa famille; vous êtes dans nos prières.” – Cody Johnson

Dans un moment si douloureux, je dois dire que je suis tellement heureux qu’il m’ait conduit à Key West. Ce cadre dégingandé, ce chapeau de cowboy, cette énergie, cette voix, ces chansons, cet esprit ironique et ce rire merveilleux seront avec moi pour toujours. Merci Jerry Jeff. J’adore Susan, Jessie et Django. pic.twitter.com/cEwki8sFTn – Jimmy Buffett (@jimmybuffett) 24 octobre 2020

“Merde. Je viens d’apprendre que Jerry Jeff Walker est décédé. Depuis le moment où j’ai entendu pour la première fois ‘hiiiii buckaroos’ quand j’étais enfant, sur ce qui allait devenir une copie très usée de Great Gonzos, il a été une partie importante de la bande originale de ma vie et une énorme influence en tant qu’artiste. Reste tranquille, Gypsy Songman. ” – Libby Koch

pic.twitter.com/IjZVZsNc5X – Rodney Crowell (@RodneyJCrowell) 25 octobre 2020

“J’ai perdu mon pote [Jerry Jeff Walker] hier soir! Un des grands méchants de Lone Star. [He] m’a donné un concert dans les années 70 quand il était le roi dans mon coin de pays. Adios Amigo. Dire [Guy Clark] J’ai dit bonjour. “- Kix Brooks

Sa voix est dans mes os.

J’ai l’impression qu’une partie de mon adolescence a disparu. RIP #JerryJeffWalker – Gretchen Peters (@gretchenpeters) 24 octobre 2020

“L’un des premiers concerts auxquels je suis allé était Jerry Jeff Walker. Je jouais pour obtenir des pourboires à l’extérieur du club et le videur m’a faufilé parce que j’étais mineur. Requiescat in Pace Mr. Bojangles.” – Jarrod Johnson

