Jerry Jones veut voir Dak Prescott dans l’uniforme des Cowboys de Dallas l’année prochaine et au-delà. Mardi, le propriétaire des Cowboys est apparu sur 105.3 The Fan et a été interrogé sur les critiques qu’il a reçues de ne pas avoir conclu de contrat à long terme avec Prescott avant de subir une blessure de fin de saison dimanche dernier. Jones a assuré à tout le monde qu’ils donneraient à Prescott un nouvel accord.

“Nous devons nous rappeler que pour avoir une équipe, nous devons vraiment gérer la façon dont nous distribuons nos ressources. Dak mérite tout ce que vous voulez mettre sur un morceau de papier, relativement parlant”, a déclaré Jone . “Il mérite cela. Si vous évaluez ce qu’il peut faire pour nous aider à gagner des championnats, vous pouvez voir que c’est là. De plus, il est un leader au premier rang de leader. Nous devons le faire fonctionner. Alors que suis-je “Je dis exactement la même chose que j’ai dite la dernière fois qu’on m’a posé des questions à ce sujet avant le début de la saison. Cela fait partie du jeu, des affaires et du contrat.” Prescott fait partie de l’équipe depuis cinq saisons et s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes quarts de la ligue. Les Cowboys chercheront désormais à gagner sans lui pour le reste de la saison 2020, mais il devrait être prêt à partir au printemps.

“Il devrait être prêt pour la dernière partie de nos travaux de printemps”, a-t-il déclaré. “Sachant Dak, il sera bientôt là-bas. Physiquement, il ne devrait pas y avoir de problème avec son retour là-bas au début de mai ou avril.” Ce que Jerry Jones avait à dire à propos de Prescott est la même chose que son fils, le COO des Cowboys, Stephen Jones, a déclaré lundi au 105.3 The Fan.

“Absolument pas. Absolument pas. Il est notre avenir. Il est spécial. Si quelqu’un peut surmonter quoi que ce soit, ce sera Dak. C’est quelque chose que nos médecins ont l’impression qu’il va surmonter, et il reviendra mieux que jamais”, a déclaré Stephen Jones. Dimanche, lors d’un match contre les Giants de New York, Prescott s’est gravement blessé à la cheville droite. Il a été envoyé à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale à la cheville et a été libéré lundi. Pendant que Prescott se remet de sa blessure, le quart suppléant Andy Dalton prendra sa place. Il a mené les Cowboys à une victoire sur les Giants, et l’équipe est maintenant à la première place de la NFC Est.