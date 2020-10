Les Jerzdays sont de retour – même si Snooki ne l’est pas. Jersey Shore Family Vacation reviendra pour sa quatrième saison le jeudi 19 novembre, a annoncé MTV lundi. Ce sera la première saison de Jersey Shore depuis que Nicole “Snooki” Polizzi a annoncé à la fin de la saison 3 qu’elle ne reviendrait pas à l’émission MTV, mais l’équipe de Shore promet de vivre leur “meilleure vie” alors qu’ils reprennent un station balnéaire dans ce qui a été surnommé Jersey Shore “Bring the Family” Vacation.

Filmés dans une bulle au milieu de la pandémie de coronavirus, Deena Cortese, Paul “Pauly D” Delvecchio, Jenni “JWoww” Farley, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Angelina Pivarnick et Mike “The Situation” Sorrentino seront tous de retour pour une nouvelle saison après la fin dramatique de la saison dernière, dans laquelle un discours décalé lors du mariage de Pivarnick a laissé la “famille fracturée” et les gars avec pour mission de “reconstituer la famille”, selon MTV. La «famille élargie» de la distribution est venue pour la balade, qui est là pour la balade pour «les distraire du drame».

La finale de la saison 3 a été un tournant pour Family Vacation alors que le mariage de Pivarnick avec Chris Larangeira en novembre 2019 a déraillé avec un discours désastreux de Polizzi, Farley et Cortese, qui a incité un panique de PIvarnick et Polizzi à se déclarer “terminé “avec le spectacle.

La star de MTV a annoncé en décembre 2019 qu’elle ne reviendrait pas pour une autre saison de la série, annonçant sur son podcast, It’s Happening With Snooki and Joey, “C’est définitivement une décision difficile. Vous les gars, je vous aime tellement et ne le faites pas ‘ Je me déteste pour ma décision. Mais je dois faire ce qu’il y a de mieux pour moi en ce moment. Je prends ma retraite de Jersey Shore. “

Polizzi n’est pas entrée dans le drame du mariage à l’époque, mais a expliqué sa décision de raccrocher le téléphone de canard, “Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, mais la raison principale est … Je ne peux plus le faire. ” En tant que mère des fils Lorenzo, 8 ans, et Angelo, 1 an, ainsi que de sa fille Giovanna, 6 ans, la propriétaire de la boutique a ajouté: “Littéralement, laisser mes enfants filmer est vraiment difficile pour moi. J’essaie d’arrêter tous les jours. Je déteste juste être loin des enfants. Je n’aime pas faire la fête trois jours de suite. Ce n’est tout simplement plus ma vie. Je veux être à la maison avec l’enfant. C’est vraiment difficile pour moi de quitter les enfants et de filmer le spectacle.” Jersey Shore Family Vacation revient le jeudi 19 novembre à MTV