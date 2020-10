LeBron James a mené les Lakers de Los Angeles à leur 17e championnat NBA de l’histoire de la franchise et espère avoir obtenu l’approbation de Kobe Bryant. James s’est rendu sur Instagram mercredi soir pour rendre hommage à la légende des Lakers. Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna et sept autres personnes en janvier.

“J’espère que je t’ai rendu fier mon frère !! Je t’aime et tu me manques Champ !!” James a écrit dans le post. Il a également publié une photo en noir et blanc de lui-même tenant un maillot Bryant Black Mamba. Une autre photo dans le post montrait une citation de James le lendemain de la mort de Bryant qui disait: “Je vous promets que je continuerai votre héritage!” Peu de temps après la mort de Bryant, James est allé sur Instagram et a envoyé un message à Bryant.

“Mec, je suis assis ici en train d’essayer d’écrire quelque chose pour ce post, mais chaque fois que j’essaye, je recommence à pleurer en pensant à toi, nièce Gigi et l’amitié / le lien / la fraternité que nous avions!” James a écrit. «Je viens littéralement d’entendre ta voix dimanche matin avant de quitter Philly pour retourner à Los Angeles. Je n’ai pas pensé pendant un moment dans un million d’années que ce serait la dernière conversation que nous aurions. WTF !! J’ai le cœur brisé et dévasté mon frère!!”

James a ensuite parlé de l’impact de Bryant sur la franchise des Lakers. Vous comptez tellement pour nous tous ici en particulier [Laker Nation] et c’est ma responsabilité de mettre ce s3 sur mon dos et de continuer !! S’il vous plaît, donnez-moi la force des cieux et veillez sur moi! Je nous ai ici! Il y a tellement plus que je veux dire, mais je ne peux pas pour le moment parce que je ne peux pas m’en sortir! Jusqu’à ce que nous revoyions mon frère !! “

Les Lakers ont battu le Miami Heat lors de la finale de la NBA pour remporter le championnat. James et sa compagnie cherchaient à gagner la série en cinq matchs car ils portaient les maillots Black Mamba lors du cinquième match. Cependant, Los Angeles a décroché le titre lors du sixième match et l’épouse de Bryant, Vanessa, a exprimé son approbation pour que les Lakers remportent le titre. “Allez Lakers! Félicitations Oncle P [Rob Pelinka]. Toutes nos félicitations [Lakers]», a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. Kobe était top, RP! J’aimerais que Kobe et Gigi soient là pour voir ça.