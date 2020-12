La famille de cinq personnes de Jessa (Duggar) Seewald pourrait-elle bientôt devenir une famille de six personnes? Certains fans de Counting On semblent certainement le penser. Après avoir accueilli son plus jeune enfant, sa fille Ivy Jane, en mai 2019, certains fans de la famille Duggar semblent penser que la personnalité de TLC est enceinte du bébé numéro quatre.

La spéculation selon laquelle il pourrait y avoir un autre bébé Duggar sur le chemin a été déclenchée la semaine dernière après que la sœur de Seewald, Joy-Anna (Duggar) Forsyth, se soit rendue sur Instagram pour montrer sa réunion de vacances avec ses sœurs. Avec Forsyth et Seewald, la matriarche Duggar Michelle, les sœurs Johanna, Jordyn, Josie et Jennifer, et les belles-soeurs Abbie, Lauren, Kendra et Anna, ainsi que plusieurs autres, étaient présents. Les filles ont fait quelques bricolages des Fêtes, bu un peu de chocolat chaud et mangé du Chick-fil-A pendant la fête “toutes filles”.

Forsyth était impatiente de souligner cette journée amusante et festive, partageant une galerie d’images des festivités avec ses 1 million d’abonnés Instagram. Avec des photos des petits-enfants Duggar et quelques cadeaux d’ouverture, elle a également partagé une photo des filles tenant les couronnes qu’elles avaient décorées. L’image semblait suspecte pour certains, qui ont noté la façon dont Seewald tenait sa couronne de façon à ce qu’elle recouvre son torse, suscitant rapidement des spéculations sur la grossesse.

Dans la section des commentaires, qui s’est rapidement remplie d’une vague de spéculations, une personne a déclaré que Seewald “est définitivement enceinte et le cache”, ce avec quoi plusieurs autres semblaient être d’accord. Un autre fan de Counting On, prenant également note de la manière dont votre mère tenait la couronne, se demande “Jessa est enceinte? Placement intéressant de la couronne.” Quelqu’un d’autre a écrit franchement: «Jessa’s preggo», un commentaire qui a reçu de nombreuses réponses d’accord.

Cependant, tout le monde n’était pas d’accord avec les rumeurs, notant que Seewald n’était pas la seule à tenir la couronne devant son torse. Beaucoup ont noté que presque toutes les femmes Duggar tenaient leurs couronnes au niveau du ventre. D’autres ont simplement dit que ce n’était pas à la place des fans de faire de telles suppositions, et que “si elle annonce qu’elle est … alors elle l’est. Est-ce qu’elle ne le fait pas alors elle ne l’est pas”.

Seewald, qui est également maman de fils Spurgeon, 4 ans, et Henry, 3 ans, a été au centre de telles rumeurs à plusieurs reprises depuis l’accueil de la petite Ivy. Au cours de l’été, après que les spéculations des fans ont éclaté à nouveau, elle a rapidement mis fin aux rumeurs, répondant à une fan qui lui avait demandé si elle annoncerait bientôt une quatrième grossesse, “il n’y a pas de bébé derrière la bosse – seulement des tacos. Merci de demander.”