À la fin d’un chapitre, un nouveau commence. Jesse Tyler Ferguson a consacré onze ans de sa vie à la sitcom à succès ABC Modern Family, un rôle qu’il chérit aujourd’hui, à être père à plein temps avec son mari Justin Mikita. La douce paire a accueilli leur fils, Beckett Mercer Ferguson-Mikita en juillet, deux mois seulement après la diffusion du dernier épisode de Modern Family.

Dans une interview exclusive avec PopCulture.com pour notre série PopCulture @ Home, Ferguson a expliqué à quoi ressemblait la vie de papa jusqu’à présent. «Ça a été génial», a-t-il dit. «Je veux dire, chaque jour est une nouvelle aventure. C’est comme tous les clichés que les gens m’ont dit, j’étais comme, ‘Ouais, ouais, ouais.’ Non, ils sont tous vrais! Et c’est comme, chaque jour, cette personne change un peu et vous devez en quelque sorte vous adapter. C’est certainement comme, c’est la première chose à laquelle je pense quand je me réveille le matin. Je peux ‘ J’attends de le voir. Donc ça a été, ça a été charmant. Ça a été génial. “

Ferguson, qui vient de fêter son anniversaire, s’est rendu sur Instagram pour partager une jolie photo de sa première avec son fils. L’acteur a reçu beaucoup d’éloges et de souhaits d’anniversaire de la part des fans et des amis. Bien que 2020 ait été une année difficile pour tout le monde, Ferguson dit que sa vie de famille a au moins été excellente. Tout en reconnaissant à quel point cela a été difficile pour tant de personnes, il est très reconnaissant d’avoir passé du temps supplémentaire avec sa famille – ce qu’il n’a pas souvent. Il a plaisanté sur son nouveau «papa bod».

“Tu sais, mon père est quelque chose, ça va maintenant,” taquina-t-il. “Nous sommes bien dans l’ère du papa bod. J’étais un maniaque ces premières semaines, je mangeais de tout.” Étant papa dans la vraie vie maintenant, il apprécie encore plus le rôle qu’il a joué dans Modern Family et a jailli de sa partie préférée de Mitchell Pritchett dans la série primée.

“Oh mon Dieu, je veux dire, je pense juste à l’honneur de jouer à Mitchell”, a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé quel était son rôle préféré dans la série. «J’étais vraiment fier de jouer un personnage gay qui était aussi un nouveau père à la télévision aux heures de grande écoute avec Eric Stonestreet. Je suis vraiment fier de ce couple et de la représentation qu’ils avaient à la télévision, et oui, ils étaient un peu comme une pierre de touche de la culture pop, j’espère. “

Maintenant qu’il est papa, se concentrer sur les aliments nutritifs est de la plus haute importance pour lui ces jours-ci, c’est pourquoi il s’est récemment associé à OZO, un nouveau produit à base de plantes qui apporte nutrition et bon goût. «Vous savez, quand je cherche de la nourriture pour nourrir ma famille, qu’elle soit végétalienne, végétale ou autre, je recherche des ingrédients plus propres qui sont vraiment nutritifs, mais aussi ils doivent avoir bon goût, et OZO frappe toutes ces choses importantes pour moi. ” Notant à quel point c’est formidable pour l’environnement, il a également souligné que la société basée au Colorado faisait également don d’un million de dollars de produits aux banques alimentaires, ce qui est devenu un point central depuis la grève du COVID-19. Pour en savoir plus sur Jesse Tyler Ferguson et vos autres célébrités préférées, gardez-le ici sur PopCulture.com.