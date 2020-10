Jesse Ventura a un message pour les personnes qui ne porteront pas de masques au milieu de la pandémie COVID-19. L’ancien gouverneur du Minnesota et lutteur professionnel ne comprend pas pourquoi certaines personnes ne portent pas de masques alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente chaque jour. Il a ensuite comparé ce qui se passe actuellement à ce que le pays a vécu il y a plus de 70 ans.

“Le pays a été sacrifié pendant la Seconde Guerre mondiale. Pensez-vous qu’il y aurait eu une dispute sur le port d’un masque pour les gens de la Seconde Guerre mondiale? Je vous dirai que si nous nous sommes comportés comme nous le sommes en ce moment, Hitler aurait gagné”, a déclaré Ventura via Fox 7. “Il a gagné parce que ce pays ne fera face à aucun type de – ils ne veulent pas se sacrifier.”

Ventura a fait ses commentaires lors d’un événement au Minnesota approuvant le candidat présidentiel tiers Brock Pierce. Pendant l’événement, Ventura portait un masque et l’a enlevé lorsqu’il parlait à la foule. Ventura a même appelé le président Donald Trump pour ne pas porter de masque.

“Qu’est-ce que porter un masque? Ce n’est rien à faire, pour qu’il soit obligé de le faire et pourtant nous avons la moitié du pays qui ne le mettra pas parce qu’ils ont des ego”, a déclaré Ventura. “Nous avons un président qui n’en porte pas et tombe même malade et il n’en porte toujours pas. Je suis juste content que cette génération ne soit pas là quand ma mère et mon père se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale parce que nous aurions perdu nous avons eu le même type de réponse que nous avons aujourd’hui aux choses simples de sacrifier un peu pour le bien commun. “

Ventura était le gouverneur du Minnesota de 1999 à 2003. Le joueur de 69 ans est connu pour sa carrière de catcheur professionnel, mais était également maire de Brooklyn Park, Minnesota avant de devenir gouverneur. Lorsque Ventura a été élu gouverneur, il faisait partie du Parti réformiste. Plus tôt cette année, Ventura a rejoint le Parti vert et a même flirté avec la candidature à la présidence.

Ventura a fait ses débuts en lutte professionnelle en 1974 et a mis fin à sa carrière en 1994. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2004 après avoir eu une solide course avec la société dans les années 1980. De 1985 à 1990, Ventura était un commentateur couleur pour la WWE, et ses émissions avec Vince McMahon et le regretté Gorilla Monsoon sont rappelées par les fans inconditionnels.