La célèbre actrice et entrepreneuse a été vue avec un look de Noël en train de faire ses courses dans un supermarché de Los Angeles.

Jessica a quitté le populaire magasin Target avec un chariot rempli de fournitures, mais ce qui a attiré notre attention, c’est que parmi ses achats, nous pouvions voir des boîtes de couches de sa propre entreprise, The Honest Company.

Peut-être qu’Alba était au milieu d’une étude de marché ou peut-être était-ce juste une stratégie publicitaire, car nous pouvons à peine croire qu’elle n’a pas les produits à sa disposition.

La star de «LA’s Finest» était fantastique et prête pour les vacances dans un col roulé rouge et un joli sac de Noël bien tricoté de Chanel. Complété avec un pantalon en cuir noir, des chaussures de tennis blanches et un bandeau assorti avec des détails rouges et des perles.

Se conformant aux normes de santé établies, Jessica se souvenait de se désinfecter les mains avec de l’alcool avant de monter dans la voiture et portait toujours son masque à carreaux.

La star de «Dark Angel» a fondé The Honest Company en 2012, révolutionnant l’industrie écologique des bébés et des soins personnels. En 2015, l’entreprise était déjà évaluée à 1,7 milliard de dollars.

Et bien qu’il ait subi plusieurs accusations selon lesquelles les produits ne sont pas aussi écologiques qu’ils le promettent, il semble que le succès de The Honest Company n’ait pas été affecté.

En plus de consacrer une grande partie de son temps à la publicité de l’entreprise, comme on peut le voir sur son compte Instagram, Alba se prépare pour son prochain rôle principal dans “Trigger Warning”.

Le film d’action actuellement en pré-production, nous montrera la belle actrice de 39 ans transformée en héroïne réticente de sa petite ville, selon la page IMDb.