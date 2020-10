Jessica Alba Il est, incontestablement, l’une des plus grandes stars d’Hollywood. Il a joué dans des rôles principaux dans des films tels que The Fantastic Four, Sin City, Honey ou Little Fockers. Il a également joué le rôle du personnage principal de la série Dark Angel créée et produite par James Cameron.

Mais ça n’a pas toujours été comme ça. Pendant la majeure partie des années 1990, il est apparu dans des rôles de soutien, des publicités télévisées, de petites parties de quelques lignes de séries télévisées et des films indépendants.

En 1998, il est apparu dans deux épisodes de la huitième saison de la populaire série Beverly Hills, 90210, jouant un rôle de soutien. Le personnage, Leanne, était une jeune fille enceinte qui interagissait avec des acteurs tels que Jason Priestley (Brandon Walsh) et Jennie Garth (Kelly Taylor), Luke Perry (Dylan McKay) (entre autres.

Mais la production a demandé à l’actrice – à l’époque inconnue – de ne pas établir de contact visuel avec les principaux acteurs de la série.

Sur le plateau 90210, je ne pouvais pas regarder dans les yeux d’autres acteurs, ce qui était très étrange lorsque j’essayais de jouer des scènes avec eux. Ils m’ont dit de ne pas le faire ou ils me chasseraient du plateau

Il l’a expliqué lors d’un épisode de Hot Ones, une série YouTube créée par Christopher Schonberger et animée par Sean Evans. Il est devenu populaire pour interviewer des dizaines de célébrités.

Rumeurs de problèmes lors de la production de ‘Beverly Hills, 90210’

Tout au long de l’émission Beverly Hills 90210, il y avait des dizaines de rumeurs de problèmes entre les membres de la production ou entre les acteurs. Lors de la promotion du redémarrage, simplement appelé BH90210, Shannon Doherty a expliqué dans une interview pour le magazine People qu’il s’agissait de malentendus et non de bagarres.

Je ne dis pas que tous les problèmes étaient en fait des malentendus, mais je crois que beaucoup de ce qui s’est passé étaient des situations qui n’étaient pas ce qu’il semblait.

Les déclarations de Jessica Alba et la situation supposée dans laquelle il a vécu où il ne pouvait pas avoir de contact visuel avec d’autres stars de la série est une autre parmi les dizaines, peut-être des centaines, de drames supposés et de situations étranges qui ont été vécues pendant la série.

L’article de Jessica Alba: “Il m’a été interdit d’établir un contact visuel avec les acteurs de Beverly Hills, 90210” a été publié dans Explica.co.