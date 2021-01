Jessica Campbell perd la vie de façon inattendue, il y a de la consternation | afp

La célèbre, Jessica Campbell, une actrice connue pour son rôle dans la comédie à succès “Election” d’Alexander Payne en 1999, a perdu la vie de manière inattendue à Portland, Oregon, États-Unis à seulement 38 ans, a rapporté certains médias nord-américains importants.

L’événement désagréable a été annoncé par son cousin Sarah WesslingLa cause n’a pas été révélée à ce jour, mais selon les premières données, Campbell avait ressenti des symptômes pseudo-grippaux le matin de sa mort subite.

De même, il a été mentionné qu’une autopsie sera pratiquée, bien que la famille directe, son mari et un fils de 10 ans, disent qu’il est peu probable que ce soit en raison de l’infection par le C0VID.

De la même manière, Reese Witherspoon, sa co-star dans le film qui l’a rendue célèbre “Election”, a tweeté qu’elle avait le cœur brisé par sa perte, a également déclaré que “travailler avec Jessica était un plaisir”, comme l’a écrit l’actrice de “Legally Blonde”.

Bien que tout semble indiquer que Jessica a dit au revoir à cet avion existentiel le 29 décembre et bien que le coroner du comté de Multnomah ait fait un autopsie terminé, votre famille attend toujours les résultats.

Sa cousine, Sarah Wessling, a déclaré aux médias que le jour où elle a perdu la vie, Jessica travaillait normalement pour soigner les patients dans son bureau et est retournée chez elle pour rendre visite à sa mère et à sa tante, et elle a également mentionné que Jessica était allée au salle de bain, mais elle n’est jamais sortie, et quand sa tante est allée la voir, elle l’a trouvée évanouie sur le sol.

“On nous dit que la tante a essayé de la faire revivre, mais n’a pas pu, et les techniciens médicaux d’urgence non plus quand ils sont arrivés”, a-t-il dit, en outre, ils ont également commenté que Campbell se plaignait de congestion avant sa mort.

Tellement le cœur brisé d’entendre ça. Travailler avec Jessica sur les élections a été un tel plaisir. J’envoie tout mon amour à la famille et aux proches de Jessica. https://t.co/xEt6bOwWqE – Reese Witherspoon (@ReeseW) 13 janvier 2021

Et, selon les mêmes médias qui détiennent les informations exclusives sur Jessica, une page «GoFundMe» a été créée pour aider aux dépenses du cimetière et pour soutenir le fils de 10 ans de Jessica, Oliver, si vite Judd Apatow , producteur exécutif de «Freaks and Geeks», a fait un don de 5 000 $ à la cause.

Jessica Campbell a commencé sa carrière d’actrice avec un rôle dans le téléfilm de 1992 «Dans le meilleur intérêt des enfants», avec Sarah Jessica Parker.

Son prochain projet a été son plus grand succès, comme Tammy Metzler dans Election, où elle a joué la sœur du jock campus Paul, joué par Chris Klein, et décide de se présenter contre son frère pour le conseil étudiant après avoir commencé à sortir avec sa petite amie, ce Performance a valu à Campbell une nomination au Independent Spirit Award pour la meilleure première performance.

Bien que sa carrière d’actrice n’ait jamais tout à fait égalé le succès de ses co-stars “Election” Reese Witherspoon et Matthew Broderick, Campbell a fait une apparition dans deux épisodes de la série culte “Freaks and Geeks” de Paul Feig-Judd Apatow, et En 2001, il est apparu dans le film Safety of Objects de Rose Troche. Ses crédits ultérieurs incluent Junk, avec Mary Kay Place et Dad’s Day, tous deux en 2002.

De même, il est bien connu que Campbell avait pris sa retraite d’acteur pour devenir un praticien de la médecine naturopathique alternative ou holistique.