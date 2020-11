Jessica Chastain et Anne Hathaway joueront dans Mothers Instinct, le remake du thriller psychologique belge Maternal Instinct. Olivier Masset-Depasse, qui a réalisé et co-écrit le film original avec Veerle Baetens et Anne Coesens, sera également en charge de la réalisation de la version anglaise.

Les deux actrices joueront deux femmes qui sont les meilleures amies et voisines, car leurs deux chalets sont contigus. Les deux ont la vie idyllique classique de la société des années 60, étant les deux femmes au foyer, avec deux maris avec de bonnes conditions économiques et deux enfants du même âge. Les deux familles passent plusieurs week-ends ensemble et célèbrent des fêtes ensemble.

Cette harmonie parfaite sera rompue lorsqu’une terrible tragédie se produira, lorsque le fils de l’un d’entre eux meurt, dans un accident, tandis que l’autre était sous sa garde. Cette amitié de toute une vie se transformera en suspicion et en suspicion et les deux amis seront impliqués dans une spirale d’obsession, de paranoïa et de dépit.

Basé sur le roman Derrière la Haine, écrit par Barbara Abel, Maternal Instinct a remporté neuf Magritte Awards, les prix décernés par la Belgian Film Academy, dont ceux du meilleur film, de la meilleure actrice et du meilleur réalisateur.

Le scénario de cette version hollywoodienne est écrit par Sarah Conradt-Kroehler (50 States of Fright), qui adaptera le livret écrit par Masset-Depasse et Giordano Gederlini.

