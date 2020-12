Jessica Simpson et sa famille ont passé Noël ensemble à la maison cette année, et la créatrice a sorti le pyjama assorti pour elle-même et sa fille Maxwell, âgée de 8 ans. Samedi, Simpson a donné aux fans un aperçu des festivités de vacances de sa famille sur Instagram, en commençant par une photo d’elle-même et de Maxwell se serrant dans ses bras devant un arbre de Noël entouré de cadeaux.

Simpson a associé son pyjama rouge et vert à des chaussettes festives du Père Noël, tandis que la paire rouge, verte et blanche de Maxwell était complétée par des chaussures inspirées des rennes. «Jumeaux de pyjama de Noël», a écrit Simpson. Pendant ce temps, son plus jeune enfant, Birdie Mae, sa fille d’un an, était habillé en petit elfe. “Notre petit elfe,” la fière maman a légendé une photo de Birdie assis sur un canapé rempli de couvertures.

Simpson et son mari Eric Johnson partagent également leur fils de 7 ans, Ace, qui a fait une apparition dans une photo de cuisine avec sa mère et sa sœur aînée. «Préparation de biscuits le week-end de Noël», a écrit Simpson à côté d’une photo d’elle-même debout sur une île avec Ace et Maxwell, qui mélangeaient des bols de glaçage et souriaient à la caméra.

«Mes enfants ont le meilleur cœur», a récemment déclaré Simpson à PureWow. «Ce sont des enfants vraiment attentionnés et compatissants et j’ai beaucoup de chance. Nous allons conduire dans la rue et ils remarqueront quelqu’un qui n’a pas de maison et ils diront: ‘Allons leur acheter quelque chose et leur apporter. »Le créateur a ajouté que Maxwell avait même demandé au Père Noël des chapeaux et des écharpes à donner aux sans-abri.

Bien que Simpson soit juste «maman» pour ses enfants, elle a partagé que ses enfants plus âgés sont maintenant conscients que beaucoup de gens semblent connaître le nom de leur mère.

«Ils savent vraiment que les gens connaissent mon nom», a-t-elle déclaré. «Je ne parle pas de choses comme ça à mes enfants, mais ils remarquent que les gens regardent. Une fois, j’étais à Target et ma fille [Maxwell] entendu quelqu’un dire mon nom. Elle a dit: ‘Comment connaissent-ils votre nom?’ “

Après avoir dit à Maxwell que «maman a son nom sur beaucoup de vêtements que les gens portent peut-être», la fillette de 8 ans a commencé à s’exclamer: «C’est Jessica Simpson!

“Elle pense que c’est hilarant”, a déclaré Simpson. «Être dans Target et que ma fille m’appelle Jessica Simpson a été l’un des moments les plus amusants que j’ai vécus avec mon enfant parce que normalement c’est maman ou maman… J’ai été maman au foyer pendant toute leur enfance jusqu’à présent. “