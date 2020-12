Jessica Simpson le ramène à ses jours de Dukes of Hazard! La magnifique chanteuse a montré sa perte de poids dans une nouvelle photo de Noël et les fans ont dû prendre la mâchoire du sol. La maman de trois enfants a perdu 100 livres et est absolument magnifique.

«Alors je pensais qu’Eric prenait une photo de la taille jusqu’à…» elle a légendé la photo. Sur la photo, Simpson porte une onsie rouge et blanche avec des motifs de Noël festifs dessus, mais des cuisses vers le bas, elle porte un pantalon rouge. Avec ses mains sur ses coups et un grand sourire sur son visage, Simpson ne peut s’empêcher de montrer sa nouvelle silhouette dans la tenue minceur.

Simpson n’a pas bercé un look aussi mince depuis qu’il a joué dans le film de 2005 Dukes of Hazard. Après avoir eu trois enfants, il était naturel que Simpson prenne du poids, mais après avoir donné naissance à son troisième enfant, Birdie, au début de 2019, la femme de 40 ans s’est donnée pour mission de perdre du poids de manière saine. “6 mois. 100 livres en moins (oui, j’ai fait pencher la balance à 240)”, a-t-elle écrit sur Instagram en septembre 2019. “Mon premier voyage loin de #BIRDIEMAE et émotionnel pour de nombreuses raisons, mais tellement fier de me sentir à nouveau moi-même. … Même lorsque cela me semblait impossible, j’ai choisi de travailler plus dur. “

Simpson ne fait pas que perdre du poids, elle mène également un mode de vie plus sain dans son ensemble. Elle a récemment rendu public sa dépendance à l’alcool au fil des ans et elle a finalement décidé d’y renoncer. Cependant, c’était tout le processus pour elle avant d’arriver à un endroit de sa vie où elle a réalisé qu’elle avait besoin de faire des changements.

Après la sortie de son nouveau mémoire “Open Book by Jessica Simpson”, la talentueuse chanteuse a révélé beaucoup de choses sur sa vie personnelle, dont beaucoup de fans ignoraient complètement. L’un des moments les plus connus dont elle parle avec le public est le moment où elle célébrait Halloween avec sa famille et ses amis.Cependant, elle était tellement ivre qu’elle ne se souvenait pas comment ses enfants se sont déguisés. C’est à ce moment-là qu’elle a su qu’elle devait changer sa vie et l’a fait assez rapidement. Après un tel appel au réveil, elle mène maintenant une vie sobre et saine et inspire ses fans en partageant son histoire avec le monde.