Comme le reste du pays, même les célébrités vivent une vie en quarantaine au milieu de la pandémie de coronavirus. Cela inclut Jessica Simpson, qui a récemment partagé à quoi ressemblait une soirée de rendez-vous pour elle en 2020. L’actrice de Dukes of Hazard a donné un aperçu de sa situation actuelle: «Les soirées de rendez-vous pandémiques sont un peu différentes ces jours-ci. Aucun pantalon requis. »

Il semble que peu de choses soient différentes entre la quarantaine de Simpson et la plupart des États-Unis: pantalon facultatif. Cela étant dit, Simpson n’a certainement pas laissé la vie en quarantaine affecter sa forme physique. Plus tôt dans l’année, Simpson a révélé qu’elle avait perdu 100 livres après avoir donné naissance au troisième bébé de son mari Eric Johnson, une fille en mars 2019. Son entraîneur, Harley Pasternak, a déclaré AUJOURD’HUI que cela avait commencé léger pour Simpson, même quelque chose comme simple comme s’assurer qu’elle a fait 6 000 pas par jour en au moins. Cela a finalement augmenté jusqu’à 14 000 par jour et c’est quelque chose qu’elle a pu maintenir depuis qu’elle a atteint cet objectif. Son régime n’était pas drastique, a-t-il dit, elle a juste commencé à se concentrer sur les protéines et à limiter les collations à deux fois par jour, souvent des amandes. Son entraîneur a également prêché l’importance du sommeil, ce qui lui manquait, alors elle s’est assurée de passer au moins sept heures par nuit.

En mai, Simpson a partagé une publication d’elle-même dans son équipement d’entraînement et comment elle a pu faire son entrée et a exhorté tout le monde à «bouger, bouger pour sa propre santé mentale». Le yoga est également devenu une partie instrumentale de ses entraînements, ce qu’elle a capturé dans une publication Instagram le 28 septembre.

Alors que sa perte de poids et sa forme physique sont devenues au centre de son mode de vie actif au cours des deux dernières années, 2020 a également marqué la sortie de son livre, Open Book. Comme le titre l’indique, Simpson ne se retient pas d’amener les lecteurs dans sa vie et de révéler des informations inédites en cours de route. Elle se penche sur son mariage avec Nick Lachey, documentant ce qu’elle a décrit comme un mariage stressant avant le mariage. Elle a également parlé d’une liaison émotionnelle qu’elle a eue avec Johnny Knoxville et du fait que John Mayer a été l’une des expériences les plus troublantes de sa vie, lui présentant même Xanax. Elle approfondit ensuite sa relation actuelle avec l’ancien joueur de la NFL, Eric Johnson.