Jessie J est en voie de guérison après avoir passé la veille de Noël à l’hôpital. La chanteuse de “Bang Bang”, dans une vidéo Instagram Live samedi, s’est ouverte sur l’expérience effrayante, révélant qu’elle avait été hospitalisée après s’être réveillée “complètement sourde” d’une oreille et incapable de marcher correctement. Les médecins lui ont diagnostiqué le syndrome de Ménière, une affection de l’oreille interne qui peut provoquer des vertiges et des étourdissements.

Discutant de cette journée mouvementée avec ses followers, la chanteuse, qui semblait aller beaucoup mieux, a rappelé comment elle “s’était réveillée et avait l’impression que j’étais complètement sourde à l’oreille droite, ne pouvait pas marcher en ligne droite”, selon Entertainment Hebdomadaire. Reconnaissant que «beaucoup de gens souffrent» du syndrome, elle a poursuivi en disant que depuis qu’elle a reçu son diagnostic, «beaucoup de gens» l’ont contactée et lui ont donné «de bons conseils». Elle a ajouté qu’elle était depuis “allongée en silence”.

“C’est la première fois que je peux chanter et le supporter. Chanter et être avec qui que ce soit me manque tellement”, a-t-elle poursuivi. “Cela pourrait être bien pire, c’est ce que c’est. Je suis très reconnaissant pour ma santé. Cela m’a juste mis au large.”

Jessie J a déclaré qu’elle n’était pas sûre au départ de ce qui avait causé sa perte d’audition et son incapacité à marcher correctement, déclarant que pendant qu’elle était à l’hôpital, elle se demandait: «Que se passe-t-il?» «Elle a dit qu’elle était reconnaissante». sont allés tôt et ils ont compris ce que c’était vraiment rapide. ” La chanteuse de “Flashlight” a déclaré qu’elle avait depuis “reçu le bon médicament” et qu’elle se sentait “beaucoup mieux aujourd’hui”.

Jessie J a continué à parler de son expérience dans un deuxième article, décrivant à quel point le chant est devenu difficile depuis. Elle a dit que chaque fois qu’elle essayait de chanter “on dirait qu’il y a quelqu’un qui essaie de manquer de mon oreille”. Pour le moment, alors qu’elle continue de récupérer, elle a dit qu’elle regardait la populaire série limitée de Netflix Queen’s Gambit “avec mon doigt dans mon oreille”. Cependant, son expérience de visionnage n’était pas la meilleure, comme elle l’a expliqué: «J’ai fait le premier épisode quatre fois parce que je [have] zéro focus et mon oreille ressemble à quelqu’un qui a rampé et a allumé un sèche-cheveux. “

Malgré son expérience effrayante du réveillon de Noël, la chanteuse a tout de même terminé son message sur une note positive en «envoyant de l’AMOUR à tous ceux qui en ont besoin, sont ou ne sont pas seuls». Elle a dit “nous avons tous besoin d’un peu d’amour supplémentaire. Ce Noël est peut-être un peu décalé. MAIS un dans une vie n’est pas mal quand certaines personnes n’en ont pas eu un bon dans leur vie.”