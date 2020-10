La chanteuse Jessie J a récemment partagé des citations sur son histoire Instagram qui semblent faire référence à sa relation récurrente avec l’acteur Channing Tatum. Dans une citation, le chanteur de “Flashlight” a partagé le sentiment qu’il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour tomber amoureux. Dans une autre citation, elle réfléchit aux dangers d’un «amour malsain».

Le premier article qu’elle a publié mercredi était une citation de l’écrivain britannique Jay Shetty, rapporte Us Weekly. «Trop d’entre nous fixons des délais à l’amour, des délais au succès et se demandent ensuite pourquoi nous ne nous sentons pas heureux», lit-on dans la citation. “Les émotions ne sont pas basées sur votre âge, il n’est jamais trop tard ou trop tôt, vous êtes exactement là où vous devez être.”

Jessie J, 32 ans, de son vrai nom Jessica Ellen Cornish, a partagé une autre citation sur les différences entre une relation saine et une relation saine. “L’amour malsain, c’est quand deux personnes s’attendent l’une à l’autre pour résoudre les problèmes des autres. L’amour sain, c’est quand deux personnes reconnaissent et abordent leurs propres problèmes avec le soutien de l’autre”, lit-on dans le message. Elle a également partagé une photo d’un panneau d’affichage avec la citation: “Votre énergie est votre plus grand atout. Protégez cela …”.

Tatum, 40 ans, et Jessie J sont sortis ensemble pendant près de deux ans après sa séparation avec son ex-femme Jenna Dewan en avril 2018. La star de Magic Mike et Jessie J se sont séparés pour de bon en avril, mais ce n’est qu’en octobre que Jessie J a partagé des messages sur Instagram qui a confirmé qu’elle était de nouveau célibataire. La semaine dernière, la chanteuse de “Bang Bang” a partagé une vidéo d’elle-même en train de twerk. “Une seule vie dans une pandémie est [crystal ball emoji]», a-t-elle écrit dans la légende.

Bien que Tatum et Jessie J se soient séparés en avril, ils ont déclenché des rumeurs des semaines plus tard selon lesquelles ils étaient de retour ensemble lorsque Tatum a été vue devant son domicile de Los Angeles. Ils ont également été vus conduisant une moto ensemble à l’époque. Cependant, une source a déclaré à E! Les nouvelles qu’ils ont appelée ont cessé de fonctionner “il y a des mois”. Une autre source a dit à E! News plus tôt cette année, les deux hommes ont réalisé qu’ils étaient «mieux en tant qu’amis». Ils «s’aiment et se soucient les uns des autres», mais leur relation n’a pas fonctionné.

Tatum était auparavant marié à Dewan, 39 ans, pendant près de neuf ans avant d’annoncer leur séparation. Ils ont finalisé leur divorce plus tôt cette année. L’ancien couple partage sa fille Everly, 7 ans. Dewan est maintenant fiancée à l’acteur de Broadway Steve Kazee, avec qui elle partage un fils de 8 mois, Callum.