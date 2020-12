Dimanche, Miley Cyrus a partagé la tristement célèbre vidéo de TMZ d’elle-même en train de fumer dans un bang, notant que c’était le 10e anniversaire de ce scandale déterminant la carrière. Cyrus a posté deux clips de la vidéo, ainsi qu’une légende sarcastique sur le cauchemar publicitaire qu’elle a causé. D’après le son de celui-ci, Cyrus n’a pas tout à fait pardonné aux médias l’indignation provoquée par la vidéo.

“Joyeux anniversaire de 10 ans à la vidéo révolutionnaire d’un adolescent fumant un bang [and] dire des idiots – à leurs amis, “écrivit Cyrus à côté des clips.” (Je ne suis pas sûr que le réalisateur de ce beau film doive être considéré comme un “ami” mais …) Le temps passait vraiment vite. Je me souviens de ça comme si c’était hier ….. J / KJe ne me souviens pas de … parce que j’étais f … foutu. “

Cyrus a ajouté deux hashtags à la vidéo, l’un disant “oui c’était vraiment salvia” et l’autre disant “si vous trouvez de l’herbe qui vous fait partager cela”. Les fans ont apprécié son sens de l’humour à propos du scandale, bien que beaucoup aient été indignés en son nom pour ce qu’ils ont vu comme une réaction excessive aux clips.

Le contexte de la vidéo peut être difficile à saisir aujourd’hui étant donné les différentes transformations que Cyrus a subies au cours des années depuis sa première publication. À l’époque, Cyrus venait d’avoir 18 ans moins d’un mois auparavant et avait publié son projet final pour la franchise Hannah Montana deux mois plus tôt. Elle venait également de jouer dans The Last Song avec son futur mari Liam Hemsworth et de sortir son album studio Can’t Be Tamed.

À l’époque, les journalistes et les lecteurs étaient obsédés par l’affirmation de Cyrus selon laquelle elle fumait de la salvia hors du bang, pas du cannabis. La Salvia divinorum est une plante psychoactive qui est techniquement légale dans de nombreux États et localités et qui avait des restrictions encore plus lâches au moment de la vidéo. Pour cette raison, de nombreux critiques pensaient que Cyrus essayait d’éviter des problèmes juridiques avec cette affirmation, bien que la salvia soit considérée à bien des égards comme un intoxicant plus puissant que le cannabis.

“Je ne suis pas parfait”, a déclaré Cyrus à Marie Claire après la première apparition de la vidéo. “J’ai fait une erreur … Je suis déçu de moi-même d’avoir déçu mes fans.” Son interview a fait valoir que «les collégiens de votre âge partout en Amérique fument des bangs contenant beaucoup plus que de la salvia», ce à quoi elle a répondu: «Mais ce ne sont pas Miley Cyrus. c’était une mauvaise décision, à cause de mes fans et à cause de ce que je représente. “

Cyrus allait devenir un grand défenseur de l’usage médical et récréatif du cannabis dans les années qui suivirent, même si elle s’en abstenait parfois pendant de longues périodes. Elle a même fumé un joint sur scène aux MTV Europe Music Awards 2013, bien que cela ait été coupé de l’émission retardée à la dernière seconde. Alors que Cyrus a mûri au cours de la dernière décennie, elle a apparemment pris une nouvelle perspective sur le scandale qui a changé sa carrière pour toujours.