Lancer Omar Courtz “Désorienté” de la main de Pitbull | Courtoisie

Il chanteur d’origine portoricaine, Joshua Omar Medina Cortés, plus connu sous le nom d’Omar Courtz, a sorti son single intitulé «Desorientada», et l’a célébré en grand puisqu’il a été signé par le label du chanteur Pitbull.

Le label M. 305 dossiers appartient au chanteur qui interprète “Rain Over me”, ce n’est pas la première fois qu’un chanteur portoricain signe sous le label de la célébrité américaine.

Omar courtz Il est originaire de Caroline et fait actuellement la promotion de sa carrière musicale avec cette sortie, qui est sûre de devenir un succès.

Dans cette nouvelle chanson, nous apprécions une chanson assez émouvante qui invite quiconque l’entend à danser, malgré la malheureuse nouvelle que la pandémie causée par le coronavirus a provoquée, cette chanson entraînante rendra sûrement plus d’une personne heureuse avec son rythme et paroles.

L’interprète “Disorientada” a partagé sa situation sentimentale, il est actuellement célibataire et sans engagement, ce qui fascine sans doute nombre de ses futurs fans car c’est un beau jeune homme.

Il a également ajouté que le disque Mr. 305 commencera à promouvoir sa musique à travers la méthode qu’il a actuellement frappé dans le monde entier, à travers la technique du lancement single après single.

«C’est la tendance et le moyen le plus simple, en raison de la rapidité avec laquelle la musique est promue en ce moment et du fait que lorsque vous voyagez et rencontrez d’autres artistes, vous pouvez enregistrer diverses collaborations et les publier instantanément.

C’est un moyen pratique de promouvoir tout nouvel artiste, en donnant au public un petit goût de leurs chansons et en saisissant ainsi la chanson du monde entier.

Ce n’est pas le seul single avec le chanteur de Caroline, il en a aussi un intitulé “Dime” et le second “En su nota”, tous deux sortis via les réseaux sociaux et autres plateformes numériques, à Porto Rico et autres Les marchés ont beaucoup joué, mais ils n’ont pas atteint d’autres pays, probablement avec le passage du temps, leur musique se répandra progressivement sur tout le continent américain.

En plus d’être une nouvelle star, il a eu l’opportunité de collaborer avec d’autres artistes et de se développer professionnellement, certains d’entre eux étant Justin Quiles et Dalex, et l’auteur-compositeur-interprète a également composé quelques chansons pour ses productions.

Orlando Dávila PDG d’OD Entertainment et directeur d’Omar est très reconnaissant au jeune homme, pour le fait de travailler avec un artiste qui a une grande responsabilité et un grand engagement, sûrement dans les prochaines années sa confiance, sa crédibilité et son talent parleront d’eux-mêmes. il est très probable que vous deviendrez une grande célébrité.

Omar Courtz est un jeune homme talentueux qui gravit progressivement les échelons pour devenir une célébrité à l’image du chanteur Pitbull.

La vidéo officielle est déjà disponible sur la chaîne YouTube de Courtz, jusqu’à présent, elle a reçu de très bonnes critiques de la part de certains internautes qui décident de partager leur avis dans la zone de commentaire de la vidéo elle-même.

J’attendais cette belle chanson, je ne comprends pas pourquoi tu ne sonnes plus, si ta musique est très dure, bonne chance dans ta carrière, salutations du Mexique, continue comme ça, écrivait José García il y a une semaine environ.

Quant à Mr. 305 record, c’est un label dont le siège principal sera demain fondé en 2009, en tant que principale organisation Sony Music, ce label est principalement spécialisé dans le reggaeton et le hip-hop.

“Nous sommes ravis de nous associer à Omar Courtz et à son équipe. Son engagement à travailler dur lui a valu le respect de ses pairs et fans qui l’adorent dans le genre latin. Je ne peux qu’imaginer ce qu’Omar Courtz est capable d’accomplir dans le futur. ans », a déclaré Robert Fernandez, PDG de M. 305 Records.

