L’acteur Pierce Brosnan et sa femme, Keely Shaye Smith, ont élu domicile à Malibu, en Californie, depuis près de 20 ans, mais ils sont en train de déménager. À la fin du mois de septembre, l’ancien acteur de James Bond a énuméré son étonnant manoir de Malibu Beach, qui impressionnerait certainement 007. Le couple a inscrit la maison pour 100 millions de dollars, mais grâce aux photos de TopTenRealEstateDeals.com, tout le monde peut faire une visite du manoir.

Brosnan et Smith ont acquis le terrain sur lequel se trouve la propriété de 1,2 acre en 2000, un an avant leur mariage, pour 7,35 millions de dollars, rapporte Variety. Ils ont d’abord emménagé dans un ranch du milieu du siècle, mais ils l’ont démoli au profit d’une maison inspirée de la Thaïlande conçue par Ross et Ralph Anderson. Le couple a appelé la maison Orchid House. Il est fortifié avec une sécurité renforcée et il est presque impossible de le voir de loin grâce à un haut mur et du bambou. Brosnan et Smith, qui sont les parents de leurs fils Paris, 19 ans et Dylan, 23 ans, ont déclaré au Wall Street Journal qu’ils prévoyaient de déménager à Hawaï et ont envisagé de chercher une maison à Santa Barbara.

Brosnan, 67 ans, est surtout connu pour son tour en tant que James Bond, jouant le personnage légendaire de GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) et Die Another Day (2002). Il a récemment été vu dans la comédie Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga et s’est inscrit pour jouer dans une nouvelle version musicale de Cendrillon avec Camila Cabello, qui sortira en salles en février. En attendant ce film, faites défiler pour visiter le vaste manoir de Malibu que les Brosnans laissent derrière eux.

La maison

(Photo: Mike Helfrich)

Le composé couvre 13 000 pieds carrés sur la propriété et comprend cinq chambres à coucher, 14 salles de bains, une cuisine gastronomique et une salle à manger avec cheminées. Il y a même un cinéma maison avec un bar et des sièges à plusieurs niveaux. La suite principale de niveau supérieur comprend deux bains et deux dressings, ainsi que deux autres cheminées. Si jamais vous avez froid dans ce manoir, il y a beaucoup de cheminées à la lumière de sécurité pour la chaleur.

prevnext

Le salon

(Photo: Mike Helfrich)

La maison principale est en forme de U, s’enroulant autour d’une entrée de cour. Les visiteurs seront émerveillés par les baies vitrées qui offrent une vue panoramique sur l’océan. Le salon et la salle à manger se prolongent à l’extérieur sur une terrasse côté océan. Le rez-de-chaussée comprend également deux chambres d’hôtes et une troisième pouvant être utilisée comme suite pour le personnel ou comme bureau à domicile. Le domaine comprend également un studio d’enregistrement.

prevnext

La cuisine

(Photo: Mike Helfrich)

Même le toit de la maison s’inspire de la Thaïlande, où Brosnan a filmé une partie de Tomorrow Never Dies. Le toit vert en tuiles d’argile a été inspiré par les temples que les Brosnans disent là-bas, ont-ils déclaré au Wall Street Journal. “Ce fut un travail d’amour pour obtenir la couleur verte exacte”, a déclaré Smith au Journal.

prevnext

Vues sur l’océan

(Photo: Mike Helfrich)

Smith et Brosnan ont élevé leurs deux fils à la maison, mais ils ont décidé qu’il était «temps de changer», a-t-il déclaré au Journal. Les deux prévoient de déménager à Hawaï, où Smith a grandi. Ils ont un complexe sur la côte nord de Kauai. L’année dernière, ils ont acheté une maison de 2,945 millions de dollars pour Paris et Dylan à Santa Barbara, afin qu’ils puissent chercher leur propre logement là-bas, note PEOPLE.

prevnext

La piscine

(Photo: Mike Helfrich)

La piscine se trouve en face d’une maison d’hôtes de deux étages et est d’eau salée. Il y a un aménagement paysager avec des palmiers et des fleurs tropicales parfumées. La propriété comprend également un chemin vers une plage privée. Le domaine comprend également un spa de style japonais aux murs de travertin avec piscines chaudes et froides, ainsi qu’un hammam et un sauna sec. La liste de la maison est détenue par Chris Cortazzo de Compass.

prevnext

Vue sur la cour

(Photo: Mike Helfrich)

Brosnan et Smith se sont mariés en 2001. Quand ils ont célébré leur 25e anniversaire de mariage le 5 août, Brosnan a partagé une photo de leur mariage. “Joyeux anniversaire mon amour Keely … ma fille aux yeux bruns, devrais-je prendre du retard, attendez-moi … comme toujours, mon amour”, écrivait-il à l’époque. Brosnan était auparavant marié à Cassandra Harris de 1980 jusqu’à sa mort d’un cancer de l’ovaire en 1991. Brosnan et Harris ont eu trois enfants ensemble, les fils Sean, 37 ans, et Christopher, 47 ans, et feu Charlotte, décédée d’un cancer de l’ovaire en 2013.

prev