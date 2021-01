Chris Evans est une mégastar avec un domaine digne d’un. La star de Avengers and Knives Out a un manoir de 3,5 millions de dollars en Californie avec des vues à couper le souffle, et les fans peuvent maintenant jeter un coup d’œil à l’intérieur. La maison se trouve entre de hauts murs pour plus d’intimité qui nécessite le passage par une porte avant que quiconque puisse entrer. Comme le montre la vidéo ci-dessous, la maison contient une cuisine gastronomique, deux chambres principales et une salle du personnel, qui donnent toutes sur une vue magnifique sur la région d’Hollywood, qu’Evans a apparemment abandonnée au milieu de la pandémie de coronavirus.

Empilées sur le flanc d’une colline, les fenêtres du sol au plafond qui ouvrent la maison à l’air frais et une vue imprenable permettent une sensation de style plage. Sa maison est habillée d’une piscine chauffée, d’un spa, d’un foyer extérieur et de deux cheminées. Il a non seulement acheté cette maison, mais une maison de 1,26 $ dans les collines d’Hollywood, au-dessus de l’appartement de Boston où il aime séjourner.

Bien que ce soit une maison magnifique, il semble que l’acteur de Captain America l’ait abandonnée. Au lieu de cela, il a été mis en quarantaine dans sa ville natale de Boston, Massachusetts. En avril, il a admis qu’il aimait passer du temps à la maison et qu’il le préférait en fait, mais qu’il avait choisi de le faire dans la ville de la côte Est.

“Je suis quelqu’un qui préfère être à la maison, donc je ne ressens pas l’envie de sortir tous les jours. La grande majorité de mon temps libre est maintenant consacrée à la lecture de livres et à Dodger”, a-t-il déclaré à la publication en ligne d’Anvers, Het Laatste Nieuws, en avril. Il a acheté sa maison de Californie de 4 600 pieds carrés en 2013. La maison de Laurel Canyon a été construite en 1940 et a subi plusieurs rénovations par Stewart-Gulrajani Designs avant que l’acteur n’achète la maison coûteuse selon Realtor.com.

(Photo: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / .)

Evans a une longue carrière, surtout connue pour ses films basés sur des bandes dessinées comme Fantastic Four, Scott Pilgrim vs the World et, bien sûr, ses multiples films Marvel Cinematic Universe. Récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles Evans allait reprendre son rôle de Captain America; cependant, il a tweeté que c’était “des nouvelles pour moi”. Quoi qu’il en soit, les fans se réjouissent du fait que lui et la chanteuse Ariana Grande pourraient partager le grand écran ensemble dans un nouveau film Netflix. Grande et Evans ne seraient que deux célébrités de la liste A sur une longue liste d’autres dans le prochain film Netflix d’Adam McKay, Don’t Look Up.

Ils partageraient l’écran avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Timothée Chalamet, Matthew Perry et Tomer Sisley. Le film suit “deux astronomes de bas niveau qui se lancent dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité de l’approche d’un astéroïde qui détruira la Terre”.