Chaque semaine de la NFL commence officiellement avec le jeudi soir de football, mais ce ne sera pas le cas pour la semaine 6. Il n’y aura pas de match ce soir en raison du nombre de changements d’horaire que la ligue a effectués en raison de la pandémie COVID-19. À l’origine, les Chiefs de Kansas City et les Buffalo Bills devaient s’affronter ce soir. Cependant, les Bills ont affronté les Titans du Tennessee mardi, qui était un match initialement prévu dimanche dernier. Ce jeu a été déplacé en raison des Titans face à une épidémie de COVID-19.

Au lieu de cela, les Chiefs et Bills se battront le lundi 19 octobre à 17 h HE. Il sera suivi du match de football original du lundi soir pour la semaine 6 – Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys. Les Chiefs et Bills enregistrent des pertes décevantes mais sont toujours au sommet de leurs divisions respectives. L’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, est ravi d’affronter l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid. McDermott a travaillé sous Reid quand ils faisaient tous les deux partie du personnel d’entraîneurs des Eagles de Philadelphie.

“Je suis sûr qu’il veut me botter les fesses et nous allons vouloir faire de même”, a déclaré McDermott aux journalistes mercredi par Chiefs Wire. “Je veux dire que c’est la seule chose que je sais à propos d’Andy, l’intersaison est l’intersaison et la saison est la saison. Donc, quand nous nous affrontons, nous nous affrontons durement, puis avant et après le match, nous sommes amis. . Je pense que nous avons un respect mutuel et une bonne amitié. “

Quant à Reid, il espère que les Chiefs pourront se remettre sur les rails. Après la défaite contre les Raiders d’Oakland, Reid a déclaré qu’il n’était pas content que l’équipe abandonne des jeux explosifs et commette des pénalités coûteuses. “J’essaie de leur donner une vraie observation à la fin du match”, a déclaré Reid via le Kansas City Star. «Et les pénalités et les gros jeux étaient ce qui était réel. Cependant, ils ont obtenu les gros jeux (et) quelle que soit la façon dont nous avons commis les pénalités, nous devons les corriger – c’est donc ce qui est réel.

Le match des Chiefs and Bills lundi soir sera diffusé sur Fox puisqu’il était censé diffuser le match ce soir. Joe Buck et Troy Aikman auront l’appel tandis qu’Erin Andrews et Kristina Pink feront leur rapport depuis la ligne de touche. Le jeu sera également diffusé sur Amazon Prime avec Hannah Storm et Andrea Kremer à l’appel.