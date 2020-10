HISTOIRES CONNEXES

Le croisement à plein temps de Courtney Hope de The Bold and the Beautiful à The Young and the Restless est maintenant confirmé.

Le feuilleton n ° 1 de CBS a officiellement annoncé que, comme on le soupçonnait / espérait au moment de la première fuite de son casting, Hope déménageait son personnage de B&B, Sally Spectra – une créatrice de mode dynamique et la petite-nièce de l’OG Sally (jouée par feu Darlene Conley) – à Genoa City.

En arrivant dans le nouveau bourg le mardi 3 novembre, Sally «cherchera à prendre un nouveau départ, tout en faisant de son mieux pour garder son passé coloré secret», taquine CBS. «Elle arrive en ville avec un programme et des relations surprenantes avec des acteurs clés, dont Lauren Fenmore (jouée par la vétérinaire Y&R Tracey Bregman).

«Nous avons vraiment apprécié le travail de Courtney sur The Bold and the Beautiful. Sally Spectra est un personnage coloré que les fans adorent regarder », a déclaré Josh Griffith, auteur en chef et co-EP de Y&R. «Nous sommes ravis qu’elle fasse bouger les choses à Genoa City et rejoigne notre talentueux casting.»

Hope a créé le rôle de Sally Spectra en 2017 et est apparu pour la dernière fois sur B&B en août 2020, lorsque Sally s’est séparée de la ville après son plan pour reconquérir son ex, Wyatt, a fait faillite. Les crédits télévisés précédents de l’actrice incluent Transparent, Quantum Break et des épisodes de Bones, NCIS et Criminal Minds.