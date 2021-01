je

Le jeûne intermittent est le modèle d’alimentation que des célébrités comme Jennifer Aniston, Elle Macpherson et Reese Witherspoon vérifient régulièrement dans le cadre de leur routine de bien-être.

Il existe un certain nombre d’approches différentes du jeûne intermittent, qui consiste essentiellement à alterner entre les cycles d’alimentation et de jeûne. Ils comprennent le jeûne périodique, le jeûne sur deux jours et l’alimentation limitée dans le temps, ce dernier faisant l’objet d’une attention particulière pour le moment, un certain nombre de nouvelles itérations de la méthode ayant été récemment publiées.

Alors que certains considèrent le jeûne intermittent comme un «régime à la mode» – et soyons clairs, il ne conviendra certainement pas à tout le monde – certains experts en santé affirment que nous n’avons pas été construits pour digérer constamment les aliments et que, s’il est associé à une alimentation saine et équilibrée, mode de vie actif, s’accorder des pauses périodiques peut être un moyen efficace de maintenir un poids santé (sans avoir à couper des groupes d’aliments ou à compter les calories aux repas). Certains partisans affirment également que cela les laisse se sentir plus énergiques et avec de meilleurs niveaux de concentration.

Voici toutes vos questions sur le jeûne intermittent auxquelles ont répondu des experts en nutrition.

Quelles sont les méthodes les plus populaires de jeûne intermittent?

Le Dr Michael Mosley est largement reconnu pour avoir intégré le jeûne intermittent au grand public lorsqu’il a développé le régime 5: 2. Il a depuis mis à jour ses directives pour que ce plan devienne le Fast 800 – cela implique de manger normalement pendant cinq jours de la semaine et de limiter votre apport calorique à 800 maigres pour les deux autres (il s’agissait auparavant de 500 calories). Il recommande également de manger à temps limité et de suivre un régime méditerranéen parallèlement au plan, lisez notre entretien avec lui ici sur pourquoi.

Si vous ne voulez pas compter les calories, qui le fait ces jours-ci? – les régimes alimentaires à durée limitée comme le 16: 8 offrent une forme alternative de jeûne intermittent – et c’est le plan choisi par les célébrités susmentionnées. La thérapeute nutritionnelle de Harley Street, Olga Hamilton, suit également la méthode, qui implique une période de jeûne de 16 heures suivie d’une fenêtre de huit heures pour manger tous vos repas. «Je commence ma fenêtre d’alimentation à 13 heures avec un grand déjeuner et je termine mon dîner à 21 heures au plus tard.»

N’est-il pas malsain de sauter le petit-déjeuner? C’est un sujet très controversé dans le monde de la santé et du bien-être et il existe des études pour soutenir les deux côtés de l’argument. Certains disent que c’est un mythe, et que le problème est que ceux qui sautent généralement le petit-déjeuner ont des modes de vie malsains. «Prendre un petit-déjeuner ne relance pas notre métabolisme et le sauter ne vous fera pas trop manger pendant la journée», soutient Smith. “Le premier repas de la journée est votre jeûne de rupture – d’où le” petit-déjeuner “- alors concentrez-vous simplement sur le maintien de ce repas sain.”

En réalité, nous sommes tous différents et nos corps et rythmes circadiens réagissent tous différemment aux horaires et aux habitudes alimentaires.

Il y a un nombre croissant d’autres experts de la santé qui soutiennent que ce n’est pas tant ce que vous mangez que quand vous mangez. Dans son titre récemment publié Feel Great Lose Weight, le Dr Rangan Chatterjee, qui a plus de deux décennies d’expérience en tant que médecin généraliste, suggère qu’une fenêtre de 12 heures pour manger peut être la clé pour maintenir un poids santé. Pendant ce temps, dans le prochain régime de 10 heures de la nutritionniste Jeannette Hyde, elle soutient qu’en ajustant simplement tous vos aliments et boissons en 10 heures, vous pouvez vous donner une refonte complète de votre santé.

Comment fonctionne le jeûne intermittent?

Une étude de 2019 a révélé qu’une alimentation limitée dans le temps pouvait aider à perdre du poids en réduisant votre appétit, de sorte que vous finissiez par consommer moins au cours de la journée. De même, il est important de souligner que d’autres études ont montré que le jeûne périodique, lorsque vous limitez votre apport calorique quelques jours par semaine, peut amener certaines personnes à trop manger les jours sans jeûne.

La théorie est que le jeûne modifie la façon dont le corps stocke l’énergie, dit Smith. «Lorsque nous mangeons, une partie de l’énergie que nous tirons des aliments est immédiatement disponible, tandis qu’une autre est stockée pour une utilisation future. Nos taux d’insuline augmentent également et l’excès de glucose est stocké dans le foie, mais souvent le foie n’a pas d’espace de stockage, il est donc converti Dans la graisse. Lorsque nous jeûnons, ce processus est inversé. Les niveaux d’insuline et de sang chutent, signalant au corps de brûler l’énergie stockée. ”

Quels sont les avantages potentiels pour la santé du jeûne intermittent?

Certaines études ont montré que le jeûne intermittent peut aider à perdre du poids; améliorer le contrôle de la glycémie; sensibilité à l’insuline; réduisez votre risque de diabète de type 2; favoriser le renouvellement cellulaire; augmenter les taux sanguins d’hormone de croissance; encourager la combustion des graisses et la croissance musculaire et améliorer la fonction cognitive. C’est en plus de donner généralement au corps une pause dans tout le traitement qu’il effectue.

Le jeûne affecte-t-il votre santé mentale? Il a été démontré que le jeûne augmente les taux de neurogenèse dans le cerveau, dit Hamilton, encourageant la croissance et le développement de nouvelles cellules cérébrales et de nouveaux tissus nerveux. «Le jeûne stimule également la production de protéine BDNF qui joue un rôle important dans la neuroplasticité, ce qui à son tour peut rendre votre cerveau plus résistant au stress, stimuler la mémoire et même améliorer l’humeur», ajoute-t-elle.

Il est cependant crucial de souligner que le jeûne intermittent étant encore un phénomène relativement nouveau, les effets à long terme sont encore inconnus.

Combien de temps faut-il pour ressentir les bienfaits?

Certaines personnes signalent des effets secondaires tels que la sensation de faim, des maux de tête, de la mauvaise humeur et une sensation de faiblesse physique et mentale, en particulier lorsqu’ils commencent à suivre un régime intermittent, il est donc essentiel de faciliter votre chemin.

La vitesse à laquelle vous voyez les résultats dépend de ce que vous mangez et de votre niveau d’activité physique. «Le jeûne intermittent est plus efficace lorsqu’il est combiné avec une alimentation et un mode de vie sains, c’est-à-dire une consommation d’aliments riches en nutriments de haute qualité et une forme d’exercice ou de mouvement régulier», dit Smith. “C’est peut-être le moyen le plus rapide et le plus efficace de perdre du poids. Je le fais pour la clarté de l’esprit, la productivité, la concentration et la fonction digestive optimale.”

Pouvez-vous boire pendant le jeûne?

Il est important que vous buviez des liquides pendant les périodes de jeûne. “Choisissez des liquides clairs non calorifiques, idéalement de l’eau et des tisanes”, conseille Smith. «Le thé et le café sont autorisés, mais devraient idéalement être noirs. Si vous ajoutez du lait, 1 à 2 cuillères à café, c’est bien, mais pas d’édulcorant ni de sucre, bien sûr. Évitez l’alcool, les boissons énergisantes et les boissons qui prétendent être sans sucre.

La plupart des plans de jeûne intermittent ne vous obligent pas à couper complètement l’alcool (juste pendant votre fenêtre de jeûne, et avec modération bien sûr!), Ce qui est un autre attrait du régime pour certains.

Qui devrait éviter le jeûne intermittent?

Le jeûne intermittent ne conviendra pas à tout le monde et les nutritionnistes conseillent de l’éviter à toute personne ayant des antécédents de troubles de l’alimentation, souffrant de malnutrition ou sous traitement médicamenteux, enfants et adolescents, femmes enceintes et allaitantes.