De nombreuses célébrités subissent une intervention chirurgicale dès leur plus jeune âge, soit pour réparer leur nez ou obtenir des implants, soit subir des interventions non chirurgicales impliquant des injections de botox, entre autres.

Kylie Jenner

Cette femme est l’une des célébrités les plus retouchées, comme vous pouvez le constater, son apparence actuelle ne ressemble à rien de ce qu’elle avait à la puberté.

Les lèvres, le menton et bien plus encore.

Kendall Jenner

Excès de lèvres, pommettes et lifting occasionnel.

Il faut reconnaître que le changement est brutal.

Bella Hadid

Bien qu’elle le nie, divers ajustements peuvent être observés.

Les photos nous montrent qu’une opération du nez, un lifting des sourcils, un raffinement du visage auraient été effectués.

Belinda

La chanteuse mexicaine a sans doute subi de nombreuses chirurgies, d’une année à l’autre on a vu son visage plus net et plus défini.

Nez, pommettes et menton, sans oublier ceux qui ont sculpté le reste de son corps.

Hailey Baldwin

La femme de Justin aurait pu avoir plusieurs retouches cosmétiques sur ses lèvres et son nez.

C’est son après, regardez.

Eiza Gonzalez

L’actrice surprend avec son nouveau visage.

Il a subi une opération du nez, du menton et des joues. Le plus frappant, c’est qu’elle le nie, mais les photos disent mille mots.

Ester Exposito

À son jeune âge, il a déjà quelques ajustements.

Nous sommes surpris par le passage impressionnant de la blonde candide au regard tendre à la sensuelle et audacieuse Ester.