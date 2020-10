Jhonny Nash, interprète de “I Can See Clearly Now” perd la vie | .

Il chanteur acteur et producteur du genre reggae Johnny Nash a perdu la vie ce mardi 80 ans, c’est son fils qui a partagé la nouvelle avec ses followers, la cause était naturelle.

Johnny Nash a aidé à lancer la carrière de Bob Marley Peut-être que vous le placez avec sa relation, en plus de ce qui est devenu le directeur d’une maison de disques était devenu un rare chanteur de reggae né aux États-Unis, mais cela ne l’a pas du tout arrêté dans sa carrière.

Bien que le début de sa carrière ait commencé en tant que chanteur pop, il s’est ensuite aventuré dans le reggae et c’est là qu’il se souvient avoir excellé encore plus jusqu’à la fin de ses jours.

Son tube le plus représentatif était “Je peux voir clairement maintenant”, il avait un peu plus de 30 ans quand ce jour est devenu l’un des tubes du moment en 1972, la même chanson a été utilisée dans le film d’Antz (Hormiguitas) 1998.

Le citoyen américain désormais transformé en chanteur de reggae a été le premier à venir apporter ce genre musical au public américain, il a toujours loué l’île de la Jamaïque pour avoir fourni de grandes personnalités de la musique comme un grand exemple mondial était son ami Bob Marley.

Johnny Nash a atteint son apogée dans les années 1960 et au début des années 1970, il y avait quelques chansons qui se sont démarquées tout au long de sa carrière, parmi lesquelles:

J’ai le sentiment que la musique est universelle, la musique est pour les oreilles et il n’y a pas du tout des gens qui disent détester la musique, j’en ai rencontré mais je ne suis pas sûr d’y croire », a commenté Nash à Cameron Crowe.

Tout au long de sa vie, le chanteur s’est marié trois fois, mais il n’a eu que deux enfants, il était fan de chevaux parce qu’il était fasciné par l’équitation depuis son plus jeune âge, quand il a grandi, il a également eu l’occasion de vivre dans un ranch à Houston, en plus d’organiser et de diriger des spectacles de rodéo au Johnny Nash Indoor Arena.

C’est bien que celui qui a convaincu son partenaire commercial de signer un contrat avec Bob Marley soit celui qui l’a emmené à Londres au début des années 1970, pour lui à cette époque, Marley était la plus grande star internationale, des années plus tard. La star du reggae deviendrait ce que son ami avait prédit de devenir, car à ce jour, il est l’un des plus grands représentants de ce genre musical à travers le monde.

C’est après 1980 que sa carrière a commencé à décliner un peu car il a arrêté d’enregistrer et d’agir à quelques reprises, il a dû apparaître en public ou parler à la presse, plus tard il a commenté qu’il préférait être avec sa famille car pour développer un grand projet, il devait faire beaucoup de promotion et de visites.

Je pense qu’ayant obtenu la gratification des personnes que j’ai eu l’occasion de rencontrer, je n’ai jamais remporté le Grammy mais je ne mets pas ma foi dans des choses de cette nature, a-t-il déclaré à Crowe.

Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé quelques images et ont immédiatement souhaité leurs condoléances à la famille du chanteur, sa chanson qui a été utilisée pour le film Antz devient virale.

Chaque fois que des nouvelles sont partagées, donner la perte d’une célébrité sur Internet devient immédiatement une tendance et nous commençons à nous souvenir des citations, des chansons, des scènes et des situations que la célébrité a traversées tout au long de sa vie, cela s’est produit avec Johnny, mais nous espérons que sa famille l’aura bientôt. démission et continuer à se souvenir au fil des ans.

