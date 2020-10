L’ancienne star de Counting On Jill (Duggar) Dillard a parlé de son expérience dans la série et dit maintenant qu’elle et son mari Derick Dillard n’étaient pas payés à l’origine. Elle a dit à PEOPLE qu’il leur avait fallu des années pour obtenir l’argent qui leur était dû après avoir engagé un avocat. Dillard, 29 ans, et Derick ont ​​quitté la série en 2017, et depuis lors, Derick s’est fréquemment prononcé contre le père de Dillard, Jim Bob Duggar, l’accusant de garder l’argent qui leur était dû.

Dillard est devenu une star de la télé-réalité lorsque Duggar et Michelle Duggar ont accepté de jouer dans 19 Kids and Counting for TLC en 2008. L’émission a été annulée en 2015, mais TLC a créé Jill and Jessa: Counting On pour garder la famille Duggar à la télévision. La nouvelle émission aurait été accompagnée d’un chèque de paie de 25 000 $ à 45 000 $, mais Dillard a dit à PEOPLE qu’elle n’avait rien vu de cet argent jusqu’à ce qu’elle quitte la série. “C’est à ce moment-là que nous avons impliqué un avocat et que nous avons finalement récupéré une partie de l’argent”, a déclaré Dillard à PEOPLE, ajoutant: “C’était un processus.” TLC a refusé de commenter.

Derick a discuté du prétendu problème d’indemnisation dans le passé. Dans une vidéo sur la page YouTube de leur famille, il a déclaré que lorsqu’ils ont finalement vu une partie de l’argent, c’était “un peu plus que le salaire minimum … mais nous avons pu récupérer au moins quelque chose”. En octobre 2019, Derick a semblé accuser Duggar de garder l’argent gagné par les émissions TLC. Un fan a demandé à Derick pourquoi Duggar avait gardé “tout l’argent” de la série. Plutôt que de nier que c’était le cas, Derick a répondu: “Je ne sais pas. Vous devrez lui demander cela.”

Dans sa nouvelle interview, Dillard a déclaré que cela avait été «difficile» depuis qu’elle et son mari avaient commencé à se distancer de la famille Duggar. Elle “ne s’attendait jamais à ce que cela se produise ou que cela arrive à ce point”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espérait se réconcilier. “J’aime ma famille et ils m’aiment. Je dois vraiment suivre l’exemple de Dieu et le faire un jour à la fois”, a-t-elle déclaré.

Une des raisons pour lesquelles les Dillard se sont distancés des Duggars était d’avoir un contrôle plus strict de leur propre vie. «Notre contrôle pour choisir les emplois que nous étions autorisés à accepter et même où nous étions autorisés à vivre nous a été enlevé», a déclaré Dillard. Derick a dit à PEOPLE qu’on leur disait constamment ce qu’ils ne pouvaient pas faire pendant les premières années de leur mariage.

«Chaque famille a parfois des opinions et des points de vue différents, mais les familles arrangent les choses», ont déclaré Jim Bob et Michelle Duggar à PEOPLE en réponse à l’interview de Dillard. “Nous aimons tous Jill, Derick et leurs garçons [Israel, 5, and Samuel, 3] beaucoup. C’est notre prière que notre relation soit guérie et pleinement restaurée rapidement! “