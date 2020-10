L’ancienne star de Counting On Jill (Duggar) Dillard a inclus une fouille à “Karens” dans un message qu’elle a partagé à propos de ses fils Israel et Samuel qui se disputaient vendredi dans les toilettes. Le message drôle et relatable est venu à la fin d’une semaine chargée pour Dillard, 29 ans, qui a parlé de sa relation avec la famille Duggar après avoir quitté Counting On en 2017. Dillard et son mari Derick Dillard ont abandonné ses parents Jim Bob et les croyances religieuses conservatrices strictes de Michelle Duggar depuis son départ.

Vendredi, Dillard a partagé un article sur Instagram avec une image de toilette et un GIF de Shirley Temple en train de rire, rapporte InTouch Weekly. «Quand vous entendez vos enfants se battre pour une lampe de poche dans la salle de bain … Ensuite, vous entendez: ‘Euh, elle est tombée dans les toilettes! (Et oui, il y avait des ‘trucs là-dedans). ” Elle a inclus un sondage pour ses fans, leur demandant si leur vendredi se passait mieux. Sentant que les trolls pourraient la critiquer pour avoir gardé la lampe de poche dégoûtante, Dillard a ajouté un autre message en bas. «Et la lampe de poche est à la poubelle, Karen.

Dillard est habituée à ce que ses abonnés Instagram critiquent chacun de ses mouvements, de la consommation d’une boisson alcoolisée lors d’un rendez-vous avec son mari au genre de livres qu’elle lit à ses enfants. Cela ne l’a pas empêchée de parler de sa relation difficile avec la famille Duggar dans une nouvelle interview avec PEOPLE la semaine dernière. Après avoir révélé cet automne qu’elle utilisait un contrôle des naissances non hormonal, elle a déclaré au magazine que c’était juste un «changement» des croyances religieuses de sa famille. Dillard a décidé que ce n’était pas faux «si vous décidez en couple qu’il vaut mieux attendre». Elle a noté plus tard que «les enfants sont une bénédiction», mais ne signifie pas que vous devriez avoir autant d’enfants que possible, quel qu’en soit le prix.

Dans une autre partie de l’interview, Dillard a déclaré à PEOPLE qu’elle et Derick n’étaient pas autorisés à prendre des décisions majeures dans leur vie lorsqu’ils étaient dans la famille Duggar. “Notre contrôle pour choisir les emplois que nous étions autorisés à accepter et même l’endroit où nous étions autorisés à vivre nous a été enlevé”, a-t-elle déclaré, ajoutant que même TLC avait son mot à dire. Quand ils ont informé les parents de Dillard de leur décision, «cela n’a pas très bien marché avec personne», mais ils en avaient assez «à ce moment-là».

Jim Bob et Michelle Duggar ont répondu à l’interview de Dillard, affirmant qu’ils tenaient que la famille pouvait arranger les choses à l’avenir. «Chaque famille a parfois des opinions et des points de vue différents, mais les familles arrangent les choses», ont déclaré les Duggars. “Nous aimons tous Jill, Derick et leurs garçons [Israel, 5, and Samuel, 3] beaucoup. C’est notre prière que notre relation soit guérie et pleinement restaurée rapidement! “