L’ancienne star de Counting On Jill (Duggar) Dillard ne suit pas strictement certaines des règles conservatrices de sa famille, mais elle n’a pas changé d’avis sur la communauté LGBTQ. Dans sa nouvelle interview avec PEOPLE, on a demandé à Dillard comment elle réagirait si l’un de ses enfants sortait comme gay ou transgenre. Elle a dit que le «style de vie» n’est «pas toléré» par sa foi, mais a insisté sur le fait qu’elle et son mari Derick Dillard ont des amis qui sont dans la communauté LGBTQ.

«En ce qui concerne notre point de vue sur la communauté LGBTQ +, nous sommes convaincus que ce style de vie n’est pas toléré, et nous pensons que c’est un péché», a-t-elle déclaré au magazine via The Ashely’s Reality Roundup. «Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas d’accord avec quelqu’un ou avec son style de vie que nous ne pouvons pas être amis.» Elle a poursuivi en disant que si l’un de leurs enfants sortait comme gay, ils les aimeraient toujours, mais “ne pouvait pas tolérer leur style de vie”, ajoutant: “Mais s’ils sont adultes et non sous notre toit, ils pourraient prendre leurs propres décisions.”

Le magazine a ensuite demandé à Dillard quelle serait sa réponse à la sortie de ses enfants tout en vivant à la maison. Dillard n’a pas répondu directement à cela. «Nous nous rendons compte que le changement est généralement difficile, et nous ne nous attendons pas à ce qu’une relation changeante avec nos enfants soit plus facile, mais nous espérons que nous serions tous les deux capables de le reconnaître aussi et de nous aimer», a-t-elle dit à la place. .

En septembre, Dillard et Derick ont ​​fait des commentaires similaires dans une vidéo de questions-réponses qu’ils ont partagée sur YouTube. Il a insisté sur le fait qu’ils avaient des «amis dans la communauté LGBTQ +», ajoutant que c’était une «idée fausse» que vous ne pouvez pas être ami avec quelqu’un avec qui vous n’êtes pas d’accord. «En tant que chrétiens, nous croyons qu’il y a certaines choses qui sont pécheresses, comme l’adultère… ou les relations sexuelles avant le mariage, l’homosexualité, comme, ce sont des choses que nous croyons coupables», a ajouté Dillard, note CheatSheet. «Mais… ne veut pas dire que nous pourrions ne pas être amis avec les gens, parce qu’en fin de compte, nous sommes tous des pécheurs.

En 2017, TLC a renvoyé Derick après avoir fait des diatribes transphobes à propos de la star de I Am Jazz Jazz Jennings. Dans un tweet, il a qualifié le fait d’être transgenre de “mythe” et a déclaré que le genre n’est “pas fluide; il est ordonné par Dieu”. Derick s’est excusé plus tard, mais même les excuses ont été critiquées parce qu’il utilisait des pronoms masculins lorsque Jennings utilisait des pronoms féminins. Il a ensuite affirmé à plusieurs reprises que TLC ne l’avait pas renvoyé, affirmant qu’il avait quitté l’émission par choix pour aller à la faculté de droit et faire un travail missionnaire. Dillard a également quitté Counting On la même année.

Dans l’interview PEOPLE de Dillard, elle a déclaré qu’elle et Derick avaient commencé à se distancer de la famille Duggar pour avoir plus de contrôle sur leur propre vie. Dillard a déclaré qu’elle était disposée à se réconcilier avec sa famille à l’avenir. “Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise ou que cela arrive à ce point”, a-t-elle déclaré. “Mais je me rends compte que je ne peux pas mettre un calendrier sur la guérison. J’aime ma famille et ils m’aiment. Je dois vraiment suivre l’exemple de Dieu et le prendre un jour à la fois.”