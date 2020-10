Jill (Duggar) Dillard ouvre sa décision d’utiliser le contrôle des naissances. Après avoir confirmé le mois dernier qu’elle et son mari, Derick Dillard, utilisaient un contrôle des naissances non hormonal, marquant juste son dernier changement loin des croyances conservatrices de sa famille, l’alun de Counting On a parlé de sa décision et du «changement» d’état d’esprit que cela impliquait .

S’adressant à PEOPLE, la mère de deux enfants de 29 ans – elle partage ses fils Israel David, 5 ans, et Samuel Scott, 3 ans, avec Derick – a déclaré qu’elle en est finalement venue à penser que “ce n’était pas mal si vous décidiez en tant que couple qu’il est préférable pour vous d’attendre “d’avoir plus d’enfants, une croyance qui était” un changement “loin des croyances de sa famille. L’ancienne star de TLC, qui est le quatrième de 19 enfants aux parents Jim Bob et Michelle Duggar, a expliqué que “en grandissant, il était ancré en moi que si vous n’avez pas autant d’enfants que vous le pouvez, il y a quelque chose ne va pas avec ça. ” Dillard a dit que si “les enfants sont une bénédiction”, cela ne “signifie pas qu’à tout prix vous devriez avoir autant d’enfants que possible”.

Dillard, qui a épousé son mari en 2014 et a accueilli son premier fils par césarienne en 2015, après quoi son médecin lui a recommandé d’attendre 18 mois pour tomber enceinte à nouveau, a déclaré que si ses croyances pouvaient aller à l’encontre de celles de ses parents, dans une certaine mesure. , estime que «vous devez faire ce qui est le plus sain et le mieux pour votre famille». Elle a dit qu’elle et Derick s’appuient sur un «contrôle des naissances non hormonal» comme diverses méthodes de barrière, bien qu’elle «ne s’attende pas à ce que tout le monde comprenne pourquoi nous prenons les décisions que nous prenons».

Dillard avait parlé de sa décision pour la première fois dans une vidéo de questions-réponses qu’elle et son mari avaient partagée fin septembre, confirmant: “Nous utilisons un contrôle des naissances, mais nous préférons utiliser des méthodes de contraception non hormonales parce que nous ne voulons pas utiliser tout ce qui pourrait potentiellement provoquer un avortement. ” Elle a expliqué qu’avec «plus de recherches», son point de vue sur un certain nombre de choses avait «un peu changé». Elle a cependant noté que ses opinions sont toujours basées sur la Bible, juste une interprétation différente des mots et celle de sa famille, et a ajouté que «le but ultime est toujours de glorifier Dieu dans nos actions, dans tout ce que nous faisons et nos décisions que nous prenons. “

Dillard est connu depuis longtemps pour être un briseur de règles. En plus d’avoir choisi d’utiliser un contrôle des naissances non hormonal, elle n’est pas étrangère aux jeans sportifs, à la balançoire d’un anneau dans le nez, à enfiler une tenue de bain (modeste) ou même à se permettre de profiter d’un cocktail occasionnel, toutes choses que sa famille s’abstiendrait généralement. Faire.