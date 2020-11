W

avec les banques centrales, ce n’est souvent pas ce qu’elles disent qui compte, mais ce qu’elles ne disent pas.

Aujourd’hui n’était pas différent. Malgré toute l’attention que la Banque d’Angleterre a accordée au QE et à la réduction des pilules heureuses de ses prévisionnistes économiques, c’est le manque de discussions sur les taux d’intérêt négatifs qui a été le développement le plus important.

Les membres du comité de politique monétaire nous ont taquinés ces dernières semaines en mentionnant comment des taux négatifs pourraient nous aider à sortir de notre gâchis économique.

Aujourd’hui, cependant, ce sujet très discuté mérite à peine un murmure.

Les fans de taux négatifs disent qu’ils encourageraient les gens à dépenser plutôt qu’à épargner, ce qui stimulerait la demande dans l’économie.

Mais il y a un défaut fondamental; les gens ne dépenseront toujours pas s’ils craignent pour leur travail. Et jusqu’à ce que Covid-19 soit corrigé, cette peur restera. Les Britanniques ne feront que coller leurs économies sous forme d’argent sous le matelas métaphorique.

Pendant ce temps, les taux négatifs nuiront énormément à la rentabilité des banques, les décourageant activement de prêter aux ménages et aux entreprises.

Cela nuirait aux dépenses et à la croissance, exacerbant la crise.

Il y a aussi un autre facteur à considérer: l’Europe et le Japon sont devenus négatifs depuis un certain temps. Mais leurs citoyens ont tendance à être des épargnants économes.

Les Britanniques et les Américains sont le contraire. Nous aimons emprunter et dépenser, et accumuler de gros déficits financés par des investisseurs étrangers. Si nous commençons à punir ces investisseurs en réduisant encore plus leurs rendements, ils investiraient ailleurs. Alors nous aurions des ennuis.

Sur cette question au moins, la Banque et la Fed ont raison de rester positives.