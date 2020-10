Jim Beaver a terminé son travail sur Supernatural, qui clôturera sa course épique de 15 ans le 19 novembre. Beaver a joué dans la série en tant que Bobby Singer, apparaissant dans 68 épisodes entre 2006 et 2020. Beaver a également été récemment vu sur Amazon La série The Boys de Prime Video et apparaît dans le drame policier à venir Blindfire.

“Je viens d’être informé que je n’ai plus de boucle de dialogue de post-production à faire, donc Supernatural est bel et bien fait pour moi pour toujours. Vous savez, à moins qu’ils ne fassent un film”, a tweeté Beaver dimanche matin. Plusieurs fans ont remercié Beaver pour son travail sur l’émission, louant sa performance. “Je t’aimais absolument dans Supernatural Jim et je pleure à chaque fois que je regarde l’épisode où Bobby reçoit une balle dans son melon”, a écrit une personne. “Vous êtes une vraie légende.” Une autre personne a sonné: “Merci pour 15 ans de Bobby Singer. Lui et vous êtes devenus très importants pour beaucoup d’entre nous.”

Supernatural est l’émission la plus ancienne de The CW, même antérieure au réseau lui-même. La série, créée par Eric Kripke, a fait ses débuts en 2005 sur The WB et a déménagé à The CW l’année suivante. Plus de 300 épisodes de la série ont été produits, tous avec Jared Padalecki et Jensen Ackles dans le rôle de Sam et Dean Winchester, des frères chassant des êtres surnaturels. La production principale s’est terminée sur la finale le mois dernier.

Vendredi, les membres de la distribution se sont réunis virtuellement pour un dernier panel PaleyFest, où ils ont parlé du dernier épisode de la série. Padalecki “ne pouvait pas être plus satisfait de la façon dont cela s’est passé”, a déclaré l’acteur, rapporte Entertainment Weekly. Il a dit plus tard que la finale de la série était son “épisode préféré de tous les temps”. Ackles a également déclaré qu’il y avait un seul moment dans la finale qui était l’un de ses favoris de la série. Le co-showrunner Robert Singer a taquiné une finale “intime” centrée sur la relation entre Sam et Dean.

“C’est une façon fantastique pour le spectacle de se terminer”, a déclaré vendredi Ackles, qui travaillera avec Kripke lors de la troisième saison des Boys. «Plus j’y pensais, plus je réfléchissais à toutes les différentes possibilités de ce qui pourrait arriver, et peut-être de ce qui devrait arriver; c’est intéressant de penser que je reviens sans cesse à ce qui s’est passé.

Ce week-end, Beaver a fait l’éloge du travail de Bill Blinn, l’écrivain connu pour Brian’s Song, Roots, and Purple Rain, décédé à 83 ans. «J’ai travaillé sur quelques pièces brillantes de sa part et j’ai appris à l’aimer. un maître de son art et un gentleman de premier ordre », écrivit Beaver. «Reste tranquille, mon ami.