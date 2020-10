Jim Bob et Michelle Duggar prient pour que leur relation avec sa fille Jill (Duggar) Dillard et son mari Derick Dillard soit “guérie et entièrement restaurée” après que l’ancienne star de Counting On se soit manifestée pour expliquer pourquoi elle et son mari ont quitté la série TLC tranquillement trois ans. depuis. Après que Jill se soit manifestée pour parler de la division dans sa famille à PEOPLE mercredi, les 19 parents de Kids and Counting ont publié une déclaration au magazine partageant leurs réflexions sur le drame familial.

“Chaque famille a parfois des opinions et des points de vue différents, mais les familles arrangent les choses”, ont déclaré les deux à PEOPLE. “Nous aimons tous Jill, Derick et leurs garçons [Israel, 5, and 3-year-old Samuel] beaucoup. C’est notre prière que notre relation soit guérie et pleinement restaurée rapidement! “

Jill a parlé franchement lorsqu’elle a parlé de quitter l’émission de sa famille en 2017, expliquant: “Notre contrôle pour choisir les emplois que nous étions autorisés à accepter et même où nous étions autorisés à vivre nous a été enlevé.” Derick, qui en est à sa dernière année à la faculté de droit, a ajouté: «Les premières années de notre mariage, nous avons passé du temps et de l’argent à chercher des opportunités pour nous retrouver dans une impasse quand on nous disait: ‘Eh bien, vous êtes »« Lorsque Jill et Derick ont ​​confronté leur famille à propos de leur désir de quitter Counting On, «cela ne s’est très bien passé avec personne», se souvient la mère de deux enfants. “À ce moment-là, nous en avions assez. Nous savions que nous devions nous retirer complètement pour réévaluer et prendre nos repères.”

Jill s’est depuis éloignée de certaines des croyances ultra-conservatrices de sa famille, se faisant percer le nez, utilisant un contrôle des naissances non hormonal, portant des pantalons et buvant de l’alcool à l’occasion. «Parfois», a-t-elle dit à PEOPLE, «c’est une bonne chose d’être d’accord avec d’autres personnes qui ne le sont pas. Jill est cependant ouverte à la réconciliation familiale. «Je ne m’attendais jamais à ce que cela arrive ou que cela arrive à ce point», a-t-elle admis. “Mais je me rends compte que je ne peux pas mettre un calendrier sur la guérison. J’aime ma famille et ils m’aiment. Je dois vraiment suivre l’exemple de Dieu et le prendre un jour à la fois.”

Ce n’est pas la première fois que Jill révèle le schisme dans sa famille, corrigeant le fossé sur la chaîne YouTube de sa famille plus tôt ce mois-ci. «Nous ne sommes pas dans les meilleurs termes avec certains membres de ma famille. Nous avons eu des désaccords, mais nous travaillons définitivement à la guérison et à la restauration, mais nous devons en quelque sorte prendre un peu de temps et guérir», dit-elle dit dans une vidéo sur la chaîne. «Nous faisons ce qu’il y a de mieux pour notre famille en ce moment et nous y travaillons, je suppose. Nous prions et faisons confiance à Dieu pour que la chronologie soit la sienne et à quoi cela ressemble et tout. Donc, nous apprécions vraiment vos prières, et nous ne veux pas entrer dans les détails. “