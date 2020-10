La saison 46 de Saturday Night Live a débuté ce week-end avec une parodie du premier débat présidentiel entre le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Les écrivains ont apporté des modifications de dernière minute à leurs scripts avant le début de l’émission en réponse au test positif du coronavirus du président Donald Trump. Trump d’Alec Baldwin a ignoré les règles du débat, rendant impossible pour Biden de faire passer ses arguments.

L’ouverture à froid comprenait toujours la première apparition de l’acteur Jim Carrey en tant qu’ancien vice-président. NBC a annoncé le mois dernier que la star de la comédie bien-aimée reprendrait le rôle après que Woody Harrelson ait joué Biden la saison dernière. Jason Sudeikis a précédemment joué Biden pendant l’administration du président Barack Obama. L’ancienne membre de la distribution SNL, Maya Rudolph, continuera également à jouer le vice-président de Biden, la sénatrice californienne Kamala Harris. Rudolph a remporté un Emmy le mois dernier pour son apparition dans l’épisode de décembre 2019 d’Eddie Murphy en tant que Harris.

Rudolph fit une apparition pour essayer de mettre de l’ordre dans le débat. Harry Styles a également fait une apparition, car Biden avait besoin d’une voix apaisante à écouter. Cecily Strong est apparue sous le nom de Kimberly Guilfoyle, que Trump écoutait pour se motiver.

L’épisode de ce week-end, animé par Chris Rock, était également la première nouvelle émission filmée au Studio 8H du Rockefeller Center depuis début mars. Les trois derniers épisodes de la saison 45 étaient des épisodes de SNL à la maison, les acteurs contribuant à des croquis de chez eux. Le producteur exécutif Lorne Michaels a travaillé avec le bureau du gouverneur de New York Andrew Cuomo pour s’assurer qu’un petit public en studio serait autorisé à assister aux enregistrements. Puisqu’il y a également un temps limité avant l’élection, Michaels supervise cinq nouveaux épisodes consécutifs de SNL pour la première fois dans l’histoire de l’émission. Il y aura un nouvel épisode chaque week-end d’octobre.

Cette saison comprendra également trois nouveaux membres de la distribution. Andre Dismukes, Punkie Johnson et Lauren Holt ont fait leurs débuts samedi soir. Dismukes était membre de l’équipe de rédaction de l’émission. “Tous les trois de [the new cast members] sont des personnes aux voix et aux talents originaux. Ils apportent quelque chose que nous n’avons pas maintenant “, a déclaré Michaels à Vulture. Il a également noté que Cecily Strong contribuera à distance depuis Vancouver, tandis qu’Aidy Bryant pourrait manquer des épisodes pendant qu’elle travaille sur Shrill pour Hulu.