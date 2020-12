Jim Carrey pourrait jouer The Riddler dans le film Flash | AP

Tout semble indiquer qu’il est possible que l’acteur et comédien de renom Jim Carrey relancez votre interprétation emblématique de “The Riddler” dans le prochain film Flash, car Warner Bros pourrait être intéressé.

C’est vrai, une forte rumeur prétend que Jim Carrey pourrait reprendre son rôle de “L’énigme“de Batman Forever dans Flashpoint.

Il ne fait aucun doute que “Batman Forever” a gagné une place vraiment spéciale dans les films de super-héros cultes et pour beaucoup de gens, la représentation infâme du réalisateur Joel Schumacher de la bande dessinée DC a son charme, et c’est juste le personnage de Edward Nygma / The Riddler l’un des films préférés.

Dans le film produit par Tim Burton, l’identité du supervillain est celle d’un ancien employé de Wayne Enterprises, qui, lorsqu’il est rejeté par Bruce lui-même, finit par devenir un criminel imprévisible qui laisse des énigmes et des énigmes dans ses crimes.

De nombreux fans se souviennent sûrement encore de l’incroyable performance de l’acteur Jim Carrey, qui est apparemment ciblé par Warner Bros. pour faire une apparition dans le prochain film Flash.

Et c’est que selon l’expert de la culture pop et informateur du genre des super-héros, Daniel Richtman, l’étude derrière “Batman vs Superman: Dawn of Justice” s’intéresse à ce que Jim Carrey répète son rôle emblématique de supervillain de DC Comics.

Il est à noter que le rapport ne précise pas si Warner Bros.et l’acteur sont déjà en négociations, cependant, étant donné l’impact que le film mettant en vedette Ezra Miller devrait avoir, il est logique que la production cherche à ajouter plus de célébrités célèbres au jeter.

Jusqu’à présent, nous avons entendu le nom de presque tous les acteurs qui sont apparus dans une adaptation cinématographique de DC, cependant, il n’a été confirmé que Batman de Michael Keaton a été retrouvé dans le film.

De même, il est officiel que Bruce Wayne de Ben Affleck aura un grand impact sur l’histoire, et nous pouvons également nous réjouir du reste de l’équipe de la Justice League.

Ce qui est vraiment curieux, c’est que précisément cette année nous avons vu Carrey reprendre sa carrière hollywoodienne dans le blockbuster «Sonic The Movie».

Le film a été l’un des rares chanceux à avoir réussi à être présenté avant que le contingent sanitaire ne se propage dans le monde entier, totalisant 306,8 millions de dollars au total.

Sans aucun doute, le Dr Robotnik nous a rappelé pas mal d’autres méchants joués avec le cachet caractéristique de l’acteur, y compris The Riddler.

En fait dans une interview avec ComicBook, Jim Carrey a comparé Doctor Robotnik et The Riddler, s’assurant que les deux méchants formeraient une excellente équipe à l’écran.

Ils tournent tous les deux sur l’arbre de la connaissance. Ils sautent de branche en branche et tombent de temps en temps. Je n’opposerais pas l’un à l’autre. Je pense que ce serait une super équipe. “

“Mais vous savez, c’est parce que Robotnik et tous les super-vilains proviennent essentiellement d’un lieu d’abandon avec un sentiment d’inutilité totale qui se manifeste dans de magnifiques créations conçues pour contrôler le monde, marquer tout le monde et peut-être même entrer dans son torrent. sang avec un peu de nanotechnologie », a-t-il conclu.

Pour le moment, nous ne pouvons pas exclure que L’énigme Jim Carrey a fait une apparition dans Flashpoint, un film qui nous montrera Barry Allen voyageant entre les différentes chronologies et qui promet déjà un large casting de stars qui feront vibrer les fans.

Il est à noter que la première de ce film est prévue le 2 juin 2022, il faut donc être très attentif à ce qui va arriver à partir de maintenant.

