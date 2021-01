Jim Carrey n’a pas peur de retenir ses sentiments sur l’ancien président Donald Trump et son épouse, l’ancienne première dame Melania Trump. En fait, pendant la présidence de Trump, Carrey a présenté son côté artistique comme il dépeindrait le président, ou des membres du Parti républicain, dans ses œuvres d’art, bien que sous un jour peu flatteur. Pour sa dernière œuvre d’art, Carrey a visé Melania, la qualifiant de «pire première dame» de tous les temps.

L’œuvre de Carrey représente l’ancienne première dame d’une manière moins que flatteuse, car son visage semble tendu. Parallèlement à son dessin de Melania, l’acteur a inclus un message pour elle. Sur la base de ce message, il n’a clairement pas retenu ses sentiments sur le rôle de Melania en tant que première dame au cours des quatre dernières années. Dans sa déclaration, il a même évoqué le fait qu’il pensait que Melania et l’ancien président divorceraient après leur départ de la Maison Blanche. Il a écrit: “Oh … et au revoir à la pire Première Dame. J’espère que la colonie pourra financer votre vie dans les zones peu profondes. Merci pour rien.”

pic.twitter.com/zvU6tF4UjM – Jim Carrey (@JimCarrey) 22 janvier 2021

La dernière œuvre d’art de Carrey n’est pas choquante à voir, compte tenu de ses sentiments à l’égard de Trump et de son administration. Au cours des quatre dernières années, il a présenté des œuvres représentant Trump et l’ancien vice-président Mike Pence dans l’espace, Trump crucifiant Jésus-Christ et l’ancien chef de l’Agence de protection de l’environnement, Scott Pruitt, vomissant de l’huile. Selon The Guardian, il a même eu des mots très durs à dire sur Trump et son administration en 2018 lors du Vulture Festival à Los Angeles.

Carrey a qualifié le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, «d’incroyablement dangereux, une menace pour la sécurité intérieure. Et maintenant, il a le culot de sortir il y a quelques jours et de demander le bipartisme. Il aurait ajouté: «Ce ne sont pas des personnes avec lesquelles vous pouvez avoir affaire. Vous ne pouvez pas être bipartisan avec un criminel. Un violeur doit être expulsé, pas négocié avec. Ces gens violent notre système, ils le détruisent juste devant nous… Ce Congrès républicain corrompu qui était… Ces gens doivent être retirés de notre système parce qu’ils sont mauvais pour nous. Trump est un mélanome, et quiconque le couvre, y compris Sarah Sanders, le maquille. Cela montre qu’il y a un problème plus profond dans ce pays, et que ce problème est la cupidité.