Saturday Night Live a fait tout son possible avec son ouverture froide cette semaine, permettant même à Jim Carrey de sortir un personnage classique de l’un de ses vieux films. Carrey était de retour cette semaine pour dépeindre le président élu présomptif Joe Biden, où il a prononcé un discours de victoire triomphante avec juste un soupçon de jubilation. Cela comprenait une rupture avec le personnage où Carrey a livré une réplique classique de son film Ace Ventura: Pet Detective.

“Nous devons agir gracieusement dans la victoire”, a déclaré Carrey en parodie Biden. “Nous devons avancer ensemble. Malheureusement, il y a des situations dans la vie – et c’est l’une d’entre elles – où il doit y avoir un gagnant, et … un perdant.” Carrey transforma en quelque sorte le mot de deux syllabes en quatre ou cinq syllabes au moins, déformant son expression faciale et faisant un geste de la main qui était difficile à manquer. Le public en direct a applaudi avec enthousiasme alors qu’il invoquait la comédie de 1994 qui était l’une des percées majeures de sa carrière.

Carrey n’était pas seule dans le froid, rejointe par Maya Rudolph qui a de nouveau joué le vice-président élu de Biden et présomption de vice-président élu, Kamala Harris. Elle portait une tenue qui correspondait exactement au costume du vrai Harris, porté lors de son discours de victoire plus tôt dans la nuit. Pendant ce temps, l’acteur Beck Bennett a joué Wolf Blitzer de CNN, tandis qu’Alex Moffat a joué John King.

L’ouverture froide a également flashé sur Alec Baldwin jouant une parodie du président Donald Trump, et comme dans la vraie vie, ce SNL Trump a refusé de concéder. Il a faussement déclaré la victoire aux élections et affirmé à tort qu’il y avait eu une fraude électorale généralisée.

Baldwin est arrivé à livrer la blague remarquable de l’ouverture froide – s’approchant d’un piano comme Trump et jouant une interprétation triste et mineure de “Macho Man” par The Village People. Trump a beaucoup utilisé la chanson dans sa campagne, à la surprise et à l’amusement de nombreux Américains.Cependant, c’était aussi un cas où SNL se moquait d’elle-même rétrospectivement. En 2016, lorsque Trump a été élu pour la première fois, l’émission avait un long segment sans blague où Kate McKinnon chantait “Hallelujah” dans le personnage d’Hillary Clinton, déconcertant de nombreux Américains au cœur brisé.

Le reste de la nuit a également été rempli de succès et de ratés pour SNL, certains croquis devenant dangereusement sérieux à la lumière des résultats électoraux projetés. Pour être honnête, l’équipe SNL est sur un sprint non-stop depuis un mois et demi, avec six nouveaux épisodes d’affilée chaque semaine. En règle générale, le spectacle prend toutes les trois ou quatre semaines de congé, mais à l’approche des élections, il n’a pris aucune pause. Bowen Yang, membre épuisé de la distribution, a même plaisanté à ce sujet sur Twitter, laissant entendre qu’ils n’iraient «plus jamais» aussi longtemps.