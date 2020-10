L’ancienne star de The Big Bang Theory Jim Parsons a récemment parlé de son expérience personnelle avec le coronavirus lors de ses apparitions dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night avec Seth Meyers. Parsons, qui peut être vu dans le nouveau film Netflix Les garçons dans le groupe, a déclaré que lui et son mari Todd Spiewak avaient été testés positifs pour le virus en mars. Parsons a qualifié l’expérience d ‘«effrayante» et a déclaré qu’ils avaient tous deux éprouvé des symptômes du COVID-19.

“Nous ne savions pas ce que c’était, nous savons que nous avions un rhume et nous avons perdu tout sens de l’odorat et du goût”, a déclaré Parsons à Fallon le 28 septembre. “Cela a défié les descriptions pour moi, je ne réalisais pas à quel point le goût et le goût l’odeur pourrait disparaître. ” Parsons a déclaré que lui et Spiewak avaient manqué de pouvoir goûter leur nourriture à la maison, d’autant plus que manger était devenu une activité préférée pendant qu’ils se mettaient en quarantaine. L’acteur hollywoodien a déclaré qu’il se tenait également occupé en suivant des cours d’écriture créative et en se décolorant les cheveux alors qu’il était resté à la maison.

Jeudi, Parsons est apparu sur Late Night, où il a partagé plus de détails sur son expérience «effrayante» avec le virus. “J’ai l’impression que nous avons probablement dû avoir un cas bénin, vous savez, nous avons eu de la fièvre et une pression thoracique et des choses comme ça”, a déclaré Parsons. “Je dirais qu’au moins 50 pour cent de ma douleur sans citation était juste l’anxiété et la peur, en partie pourquoi je ressens encore de cette façon maintenant, pour être honnête, mais c’était en mars et ici à New York, ce n’était pas joli “

Parsons a déclaré qu’il se couchait tous les soirs en espérant ne jamais avoir à faire un appel d’urgence. Il a également développé l’habitude de se raser tous les jours, car cela atténuait son anxiété. «Je me suis rasé tous les jours que j’étais malade et en partie parce que je me sentais mieux quand j’étais rasé de près et en partie parce que – c’est tellement morbide – je pensais que si je devais être transporté à l’hôpital, je veux regarder comme j’essaye », a déclaré Parsons. “Je veux inciter les gens à venir me voir et à m’aider, s’il vous plaît.”

Parsons a joué le rôle de Sheldon Cooper pendant 12 saisons dans The Big Bang Theory, qui s’est terminé en 2019. Depuis lors, il est apparu dans la mini-série de Netflix Hollywood et dans le tout juste sorti The Boys In The Band, une nouvelle adaptation de la pièce de Mart Crowley. Il continue également de raconter la série préquelle de CBS Big Bang, Young Shelton.

Dans son entretien avec Fallon, Parsons a déclaré que Sheldon était “construit” pour survivre dans la pandémie de coronavirus. Il a dit que la pandémie lui avait rappelé l’épisode où Sheldon avait construit un “Shell-bot” pour qu’il n’ait pas à interagir directement avec d’autres humains. “C’était à ce moment-là que les gens avaient encore besoin de se réunir en groupes et donc il envoyait simplement ça et s’assoyait dans sa chambre. Ne me touchez pas, n’éternuez pas sur moi”, a déclaré Parsons. «Et donc, je suppose qu’il irait bien.