Jim Ryan, PDG de PlayStation, affirme que le film Uncharted et la série The Last of Us sur HBO “ne sont que le début” de l’expansion de leurs marques vers d’autres médias de divertissement.

«Ce n’est que le début de l’expansion de notre narration aux nouveaux médias et à un public encore plus large. Sony est une entreprise de divertissement créatif et le divertissement n’a jamais été aussi important », a déclaré Ryan lors de la conférence de presse de Sony au CES 2021.}

Sur le film basé sur Uncharted, plus de données ont émergé, telles que sa première aura lieu à un moment donné en 2021. Malgré les problèmes qu’il a traversés, Tom Holland apparaîtra enfin à l’écran caractérisé comme Nathan Drake.

Dans le cas de la série The Last of Us, on sait que Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann lui-même, l’une des figures à la tête de la franchise, seront impliqués dans la réalisation. Il a l’approbation de HBO et ils n’ont pas l’intention de réécrire l’histoire vue dans les jeux vidéo, mais de l’élargir.

L’apparition de PlayStation au CES 2021 met à jour notre calendrier pour les 12 prochains mois et au-delà. Ratchet & Clank: Rift Apart change «la première moitié» en «2021», ce qui suggère un changement de plans devant cette «fenêtre de lancement» dans laquelle ils nous ont placés. Kena: Bridge of Spirits arrivera en mars, tandis que Returnal maintient sa date de fin: le 19 mars.

D’autre part, GhostWire: Tokyo vise octobre cette année, tout comme Stray. Dans un avenir plus lointain, la nouvelle adresse IP de Square Enix, Project Athia, sera lancée en janvier 2022.

Malheureusement, il faudra attendre pour voir la marque inédite de Capcom: Pragmata va quelque part en 2023, c’est-à-dire d’ici deux ans au moins. Cliquez sur ce lien pour connaître le reste des dates.

Source: Cependant