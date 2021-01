T

deux critiques de restaurant entrent dans un restaurant. Pas, à cette occasion, la mise en place d’une blague avec une punchline auto-moqueuse, mais plutôt une description précise de ce qui devait être à la fois mon dernier repas au restaurant de 2020 et – un peu symboliquement – ma toute première rencontre avec Fay Maschler. Je suis parti, faisant rouler mon vélo à travers le chaos pré-Tier 3 des terrasses extérieures bondées de Heddon Street, jusqu’à ce que je trouve Fay, attendant à une table dans le rêve de fièvre modish du Mo Diner de Mourad Mazouz.

C’était deux jours après qu’il eut été annoncé qu’après ses 48 années sans égal dans le rôle, je prendrais (respiration profonde) le poste de critique de restaurant en chef du Evening Standard. Et bien que je ne pense pas que nous ayons nécessairement planifié ce long déjeuner différé (vraiment une réunion d’affaires, pour ceux qui marquent le score en ce qui concerne les protocoles Covid) comme une occasion cérémonielle de passage de la torche, cela semblait parfait. Après cinq ans de courriers électroniques occasionnels et de quasi-accidents sociaux, nous étions là, exhalant ensemble après une semaine assez écrasante et décidant à l’unanimité que, oui, c’était presque certainement une occasion qui appelait le Champagne.

Je n’entrerai pas trop dans les détails sur le repas (cependant, sachez que c’était tout ce qui nous sera maintenant refusé jusqu’à au moins la mi-février: un tourbillon extrêmement amusant de deux heures de ragots non imprimables, généreusement dispensé de sagesse. et une portion partagée de pommes de terre croustillantes, frappé par un bombardement aérien zinguant de mojo verde et d’aïoli au safran) mais je tiens à exprimer publiquement ma gratitude pour un petit peu de beauté nerveuse. «Je suis contente que ce soit vous qui avez obtenu le poste», dit-elle avec désinvolture, alors que je disposais d’abord mes jambes sous la petite table.

Je ne le mentionne pas comme un peu flagrant d’humble vantardise (ou, du moins, pas seulement comme ça). Mais parce que c’était un rappel bienvenu qu’au-delà de tout le bruit autour de mon rendez-vous – au-delà des gens qui inondent mon Twitter mentionne pour détailler joyeusement l’ampleur de la tâche qui m’attend, l’énormité Sasquatch des chaussures que j’essaierais de remplir – qu’il peut y avoir une logique et une franchise pour moi de gagner cette chute des concerts de prune; qu’après deux années primées à écrire sur les restaurants pour ES Magazine et à devenir un habitué du visage sur MasterChef, j’aurais peut-être mérité.

Oui, il y a une pression redoutable, intensifiée par le léger hic d’une pandémie active et la réalité écrasante d’encore plus de confinement (sur lequel beaucoup plus dans un instant). Mais la généreuse bénédiction de Fay ce jour-là a encouragé mon étrange sentiment de calme. Et je pense que, vraiment, ce sentiment vient du fait que, ramené à ses fondamentaux, c’est un travail que je prépare presque toute ma vie.

(

Jimi photographié dans Andrew Edmunds, vers 2009

/ Jimi Famurewa)

Une grande partie de cela découle de mon éducation anglo-nigériane. La mienne était une enfance des années 80 et 90 mesurée dans des voyages impulsifs post-église à Leicester Square pour des châtaignes grillées, des expéditions d’achat d’igname le samedi au béguin piquant de Woolwich Market et des assiettes en papier de riz jollof fumant, mangées lors de fêtes de famille bondées dans le des feux croisés assourdissants d’oncles enfermés dans une querelle de bonne humeur. J’essaye, ces jours-ci, de rationner les mentions de ma mère par rapport à ma biographie culinaire. Mais elle est l’alpha et l’oméga incontournables de ma relation avec la nourriture; une petite femme redoutable et infatigable (photo, si vous le pouvez, une Peggy Mitchell d’Afrique de l’Ouest) qui m’a élevé moi-même et mes deux frères aînés complètement seule, est l’une des cuisinières les plus talentueuses que je connaisse, et a un zèle si fou pour suralimenter toutes les personnes avec lesquelles elle entre en contact afin qu’elle puisse à elle seule soutenir l’industrie Tupperware.

Les repas qui grandissaient étaient une sorte de fusion anglo-africaine de forme libre – du plantain frit et des chips de coupe épaisse; ragoûts de bœuf rouge brique; spaghettis à la bolognaise enrichis de scotch bonnet – mangés sur les tours dans le chaos relatif d’une maison du sud-est de Londres où la télé était toujours allumée et il y avait généralement au moins un «cousin» supplémentaire à nourrir. Je pense que, surtout en tant qu’adolescent mopey, j’ai probablement un peu ressenti le bruit et l’anarchie de nos heures de dîner. Mais maintenant, je vois à quel point j’ai eu la chance de grandir dans un environnement où la nourriture représentait quelque chose de sacré, de libre et de joyeux: un temps pour la générosité, la célébration culturelle et la magie adroitement assaisonnée tirée de matières premières peu prometteuses.

(

Jimi avec sa mère, vers 2010

/ Jimi Famurewa)

Vous remarquerez que de nombreux restaurants sont absents de tout cela. Les dons culinaires de ma mère et la méfiance générale de payer quelqu’un d’autre pour cuisiner signifiaient qu’il n’y avait pas d’excursions précoces dans la trattorie locale ou les tours d’enfance d’une Lazy Susan de Chinatown. Mais ce que cela signifiait – alors que mon penchant d’enfance pour les programmes de cuisine rencontrait le Big Bang de Jamie Oliver bish, bash, se faufilant dans la conscience – qu’il y avait de la place pour moi pour trouver mon propre chemin; pour découvrir ce que j’aimais sans être encombré de tout bagage parental et devenir, par essence, un resto autodidacte obsessionnel.

Initialement, cela s’est traduit par la sophistication et le glamour inimaginables de manger un Sloppy Giuseppe avec un couteau et une fourchette (!) Chez PizzaExpress, des compagnons descendants de Cockney m’intronisant dans les rituels arcaniques et enduits de vinaigre des magasins de tarte et de purée, et des journées universitaires de skint dans des maisons de curry sans fenêtre où nous avons tous murmuré une prière pleine d’espoir en remettant nos cartes de débit.

Plus tard, après mon retour à Londres en tant que rédacteur de magazine pour hommes, ce sont des collègues plus âgés et plus courtois qui m’ont parlé du Gaylord, d’Andrew Edmunds ou de l’utopie parfumée lahmacun de Green Lanes; recommandations de passerelle qui m’ont mis, au cours de la prochaine décennie, sur un chemin vorace pour découvrir tout, des calzones de ballon de rugby bruni de Ciao Bella au génie brusque, du génie du Sichuan de Silk Road et du chaos exaltant et de la fug bovine carbonisée du pub pop-up New Cross de MeatLiquor en 2011. Puis vinrent les gobelets à vin de la maison de poupée Polpo, les matelas scintillants de St John Welsh rarebit et, en 2018, mes premières critiques de restaurant et le sentiment soudain d’une lumière allumée ou d’un bloc Tetris se mettant en place; que cela m’attendait depuis le début.

L’écriture de restaurant, telle que je la comprends maintenant, est un jeu de perspective, de plaisir et de fouille culturelle; une occasion pour quelqu’un avec un point de vue spécifique de raconter de manière divertissante l’histoire évolutive d’une ville et d’un pays à travers sa nourriture. Ignorer l’importance de prendre cet espace exalté en tant qu’homme noir (en particulier après l’éveil sociétal de l’année dernière, provoqué par Black Lives Matter) serait une folie. Mais mon héritage n’est qu’un élément de ce qui façonne ma réponse à un restaurant donné (blotti à côté du fait que je suis un père de deux enfants diplômé de l’État, un enfant indépendant et un skateur semi-réformé qui passait les week-ends d’adolescence à hurler lui-même sur les marches de la rive sud). Et la grande révélation de ces dernières années a été que les choses qui me distinguent peut-être en tant que critique sont des forces et non des faiblesses; qualités qui peuvent ouvrir un peu ce monde raréfié et renifleur de vin à ceux qui ont toujours supposé à tort qu’il n’était pas pour eux.

Mon espoir, en fin de compte, est d’imiter la précision, la curiosité, le courage et le sens du plaisir qui m’ont toujours frappé comme les caractéristiques déterminantes des critiques de Fay; pour continuer à refléter la ville gastronomique palpitante, surprenante et vraiment diversifiée que j’aime et que j’ai désespérément envie de revoir.

(

Jimi photographié cet été au Towpath Café

/ Jimi Famurewa)

Ce qui, je dirais, nous amène à peu près à l’éléphant extrêmement infectieux dans la pièce. Se voir confier ce travail de rêve à un moment où les Londoniens meurent et nos restaurants sont mortellement en péril – indéfiniment obligés de fermer pour tout sauf pour emporter et livrer grâce à la propagation croissante du coronavirus, subi un autre coup dur par le nouveau verrouillage – ressemble à la chose d’une malédiction de conte de fées. Il a également été difficile, à travers le verrouillage hésitant de Hokey Cokey de l’année dernière, de se sentir tout sauf démoralisé à la fois par la réalité insoluble de la pandémie et par l’incertitude persistante du gouvernement qui a infligé une douleur et une incertitude particulières à ceux qui travaillent dans l’hôtellerie.

Pourtant, à mon avis, l’une des caractéristiques les plus encourageantes d’une année 2020 sombre et largement sans restaurant était qu’elle nous faisait vraiment chérir ce que nous avions – et encourageait également une innovation et une créativité à la fois chez les restaurateurs et les convives qui frôlaient la contrainte. Quand je repense à certains de mes plus beaux souvenirs culinaires de l’année dernière, je pense au retour vertigineux des tables de restaurant nouvellement sécurisées par Covid chez Chuku’s et The French House, ainsi qu’à l’ingéniosité provoquée par une pandémie de quelque chose comme The Tramshed Project ou Forza Wine’s. Fêtes de plats italiens. Mais je pense aussi aux hamburgers Four Legs ravagés à la lueur d’un radiateur extérieur, au Darjeeling Express chai sur un banc de parc et aux sandwichs en plein air de Bright aux côtés des autres hobos à la mode à London Fields.

Bien que la dernière promesse d’une ligne d’arrivée à la mi-février ait des vibrations distinctes «à Noël» et que l’interdiction de l’alcool à emporter réduit l’univers des possibilités sociales, le déploiement du vaccin AstraZeneca laisse espérer que ce sera une dernière poussée (oh mon Dieu, que ce soit une dernière poussée) vers un ressort plus brillant. Et si vous ajoutez les restaurants intrigants qui devraient ouvrir correctement plus tard cette année (une succursale de Notting Hill du bistro Buvette né à New York; Imad’s Syrian Kitchen à Kingly Court), et les entreprises qui répondent déjà à Lockdown 3 avec esprit et détermination (spécial mentionner ici pour la “ bagatelle à 5 niveaux ” sur le menu à emporter de Hot 4 U), alors je pense qu’il y a lieu d’espérer provisoirement que les choses peuvent revenir à la positivité aussi brusquement qu’elles se sont tournées vers le récit sinistre et familier des fermetures , les pertes d’emplois et le désespoir. Que d’ici la fin de cette année, nous reviendrons sur un paysage culinaire meurtri mais insoumis, quelque peu démocratisé qui nous a donné de nouveaux talents culinaires, des dîners plus robustes, plus appréciés et des plaisirs encore inconnus à une table de restaurant.

Je sens vraiment que je peux pratiquement le goûter. Et bien que je ne puisse pas dire exactement quand les choses s’amélioreront de manière décisive, je peux vous promettre que ma faim de toute une vie pour tout ce que cette ville a à offrir n’a jamais été aussi prononcée. Et que, chaque semaine, je m’efforcerai de le rapprocher de vous, à chaque étape – et à chaque bouchée – du chemin.