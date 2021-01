je

ne peut pas être la seule personne dont les vagues projets d’amélioration personnelle n’ont pas survécu à la première semaine de 2021. Mais si cette période de l’année est, traditionnellement du moins, un moment de renouveau, alors je vous conseillerais de prendre des encouragements par procuration du offre à emporter au Mangal 2: une institution de Dalston enfumée, récemment revigoré par le genre de pensée fraîche à laquelle vous voulez surtout vous accrocher au milieu d’un hiver de peste sans fin.

C’est un restaurant qui a déjà fait un bon voyage. Fondée en 1997 par l’immigrant turc Ali Dirik (initialement en tant que version étendue de Mangal 1 – l’opération voisine qui est maintenant gérée comme une entreprise distincte par l’ancien partenaire commercial de Dirik) et adorée par les artistes locaux Gilbert et George, sa nourriture et son intérieur étaient dramatiquement redémarré cet été par les fils de Dirik, Ferhat et Sertac. Ces changements, les plats anatoliens de la nouvelle vague et une salle à manger modernisée éclaboussée de bleu vif, ont apparemment mis des nez locaux si fermement en désaccord qu’il y a eu des plaintes et des boycotts piétinants.

Pourtant, la volonté des Dirik de faire bouger les choses, au milieu d’une catastrophe de santé publique pas moins, doit être applaudie. Et, surtout, leur audace incendiaire est toujours assortie de soin, de précision et d’une manière innée et pétillante de saveur.

Les beignets de courgette en étaient un des premiers annonceurs; des rondelles importantes, intelligemment épicées de pâte à frire dorée et mouchetée de vert, servies avec un petit pot d’huile d’aneth vif et de mayonnaise à la graisse de bœuf musquée. Les manti – ces boulettes turques d’origine mongole – ont apporté des pyramides serties de champignons robustes assaisonnés, tapissées d’une étendue tachetée de yaourt et de tomates en conserve. Et puis, à la fois la salade d’oignons grillés (incrustée dans une vinaigrette à la mélasse de grenade inhalable) et un maquereau entier croustillant (ravissant bruni et bouilli) ont montré la capacité de cette cuisine avec une chaleur vigoureusement appliquée.

«J’ai l’impression…», a commencé ma femme, «comme si nous étions dans un vrai restaurant.» Et je savais ce qu’elle voulait dire; parce que malgré certains plats trahissant peut-être un peu trop de sensibilité conceptuelle (de gros morceaux de foie de poulet «frit à la turque» m’ont semblé plus agréable en théorie), c’était une nourriture suffisamment accomplie et assez ambitieuse pour recadrer des notions fixes de ce qui constitue un «bon» plat à emporter.

D’autres ajouts récents au menu (pouding de riz infusé au basilic violet, par exemple) suggèrent que les choses ne s’amélioreront qu’une fois que les salles à manger reviendront. Jusque-là, l’apparence actuelle de Mangal 2 servira plus que ceux qui sont dans le rayon de livraison (ou ceux qui souhaitent, comme je l’étais, faire envoyer une commande de ramassage par courrier). L’année, du coup, semble un peu plus supportable.

Livraison pour deux, environ 45 £. Livraison et ramassage offerts du mercredi au dimanche; mangal2.com/delivery