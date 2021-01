O

Une chose déterminante dont je me souviendrai à propos de l’âge des kits repas au restaurant sera la soudaine décadence anarchique de notre réfrigérateur. Là où autrefois, je regardais et voyais du fromage, du lait et l’exposition habituelle du musée des pots de cornichons ouverts, maintenant ce sont des pots égarés de rillettes de lapin Sparrow, une bouteille de vinaigrette à la moutarde Quality Chop House et, oh wow, de la mayonnaise Patty & Bun que je suis à peu près sûr d’y être depuis que Barnard Castle n’était qu’un joli bourg.

Un nettoyage est (évidemment) attendu depuis longtemps. Mais j’aime la façon dont ces comestibles de qualité restaurant traînent, blottis de manière incongrue à côté des Frubes et des haricots cuits au four, persistants comme des totems de bons souvenirs de repas. Et le dernier de leur numéro est un pot d’aïoli aux anchois, provenant d’un dîner à la maison pour la plupart très impressionnant, commandé auprès des restaurants italiens du sud-est de Londres, Artusi et Marcella. C’était une merveille saumâtre et fortement garlicked (et j’y ai peut-être même trempé des frites froides le lendemain).

Les choses étaient un peu plus mitigées au départ. À gauche sur le seuil de la porte, le «Feast For Two» a apporté une grosse boîte blanche, débordant de casseroles bien étiquetées, d’instructions de cuisson imprimées et d’une gerbe de sacs de glace imbattables que nous collectons maintenant apparemment. C’est un bon rapport qualité / prix (55 £ pour quatre plats) et joliment mis en place, mais cela faisait un peu de temps depuis mon dernier de ces plats cuisinés de luxe. Et, je pense, en me souvenant de ma dernière interaction avec Marcella – un

Dîner d’anniversaire de groupe imprégné d’Aperol dans The Before Times – Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que le réassemblage des composants du dîner était quelque peu décevant.

(Sam Harris)

La burrata – servie avec un mélange humide de tomates d’hiver habillées et de concombre mariné – était bien sourcée et acidulée, si elle manquait d’un peu de dynamisme (et de pain d’accompagnement). Le ragoût des joues de boeuf lui ressemblait plus; un marais dense, sombre et riche en vin de réconfort, mélangé en désordre avec des tagliatelles aux œufs frais. Puis vint le plat principal: une belle côtelette de porc blanche moyenne XL, poêlée dans une poêle furieusement chaude, accessoirisée de chou royal, de jus épaissi et de la touche saline de cet aïoli aux anchois brillant.

Un glucide – des pommes de terre croustillantes, peut-être – ne se serait pas trompé. Mais Artusi Home Delivery (qui présente également des lasagnes utilisées comme toile vierge pour les aventuriers comme les épinards, les noix et la betterave dorée) est une rafale cool et simple de Britalian en roue libre, soigneusement conçue et présentée avec style. Deux puddings à la mousse au chocolat parsemés de noix et d’une richesse intense – mangés des heures plus tard dans le genre de vêtements d’intérieur élastiqués généralement mal vus dans les vrais restaurants – ne font que renforcer ce sentiment de chez soi. Le nouveau monde n’est pas sans avantages.