l’esilience a été le mot d’ordre des entreprises hôtelières tout au long de ce tas d’ordures chauffé par le soleil d’une année. Mais s’il y a une chose que le schéma de détention partiellement confiné du verrouillage du mois dernier a réaffirmé pour moi – au-delà du sentiment que se plaindre bruyamment de la foule dans un parc est maintenant un passe-temps national – alors c’est que, vraiment, les dîners de Londres ont prouvé que aussi durable.

Oui, les restaurateurs émotionnellement malmenés ont noblement résisté à de multiples tempêtes; pivoter et improviser avec une ferveur tenace qui vous fait soupçonner que leur réponse à un bâtiment rasé par une météorite serait des lumières de fête et un marché fermier improvisé dans les décombres. Mais nous, clients, nous sommes montrés tout aussi adaptables. Nous avons rejoint des files d’attente distantes et frissonnantes pour cliquer et collecter des vins chauds, des huîtres à cou sur des bancs de parc comme des aristocrates itinérants et traînés aux fenêtres d’écoutille distribuant des sandwichs hypey; tout en trouvant du réconfort et de la bêtise dans un mode temporaire de guérilla, les repas brûlés par le vent.

Ce qui, je pense, nous amène à peu près à Bright: le restaurant Hackney qui, grâce en grande partie à un sandwich au calmar approuvé par Instagram, semble, à l’ère des niveaux, avoir débloqué un nouveau niveau de créativité et de vigueur. Sa récente offre à emporter de plats réconfortants avant-gardistes et bien voyagés est vraiment – ou était – une chose de plaisir profond et de ronronnement et d’excitation passionnante au centre de l’univers.

Vous pensez que cela tient en partie au microclimat social spécifique de London Fields. Je n’ai pas personnellement eu l’occasion de visiter pendant les hautes journées d’été qui auraient transformé ce patch d’E8 en une sorte de Sodome et Gomorrhe excessivement excitées et parfumées de pisse. Mais alors même que je roulais un samedi après-midi, dans les profondeurs de la fin novembre, c’était une scène à peine croyable digne de la Pyramid Stage. Les poubelles débordaient de boîtes à emporter, la file d’attente pour le stand animé de Sonora Taquería s’étendait à mi-chemin, les parents poussaient des landaus tout en berçant des pintes débordantes et, sur Broadway Market, un musicien ambulant branchait une guitare dans un ampli, comme NYE. des foules de niveau ont dérivé.

( Brillant )

“ C’est comme un enclos géant ”, a déclaré mon compagnon Joe alors que nous nous rencontrions, échangions des regards incrédules et nous dirigions vers le sanctuaire relatif de la zone de ramassage de la baie de chargement de Bright (encore assez assaillie). Heureusement, la nourriture (une fois commandée et déballée sur un rebord du parc à côté d’autres pique-niqueurs robustes) offrait son propre réconfort instantané et comestible.

Mon poulet «sando» était, en fait, une sorte de Zinger burger des dieux; le coussin doux et réconfortant d’un petit pain brioché, chargé d’un bouquet de salade de babeurre tachetée de piment et d’un gros morceau d’oiseau battu ruisselant. Le bouillon de miso à la citrouille et à l’orge – un étang ornemental vitreux et faiblement funky rempli de légumes verts, de légumes-racines et de piment – était une bête plus subtile mais non moins impressionnante. La panna cotta aux graines de sésame climatique avait une onctuosité surnaturelle. Et le sandwich aux calamars fêtés, sur lequel Joe a pris les devants, en valait la peine: un bap de calamars débordant, judicieusement enrichi d’aïoli et de citron, et assez puissant pour transformer momentanément le glacial de l’est de Londres en une place espagnole étouffante.

Dans l’état actuel des choses, le plan est de suspendre ce menu à emporter et de se concentrer sur la réouverture de Bright avec le maximum de personnel non enroulé. C’est un geste noble et sensé (et un rappel que le moussage des réseaux sociaux ne paie pas nécessairement les factures). Mais vous n’écarterez pas la possibilité que ces plats à succès reviennent sous une forme ou une autre. Et sinon? Eh bien, ceux d’entre nous qui ont vécu ce frisson surréaliste peuvent toujours dire que nous y étions; debout dans le froid mordant, contemplant un festival de l’ère pandémique par inadvertance et savourant un rappel emballé dans une feuille d’aluminium que les mesures d’urgence peuvent encore produire quelque chose de magnifique.