je

Je pense que, pour certaines personnes, la scène de jour typique du projet Tramshed à Shoreditch représentera un obstacle.

En fait, ne mâchons pas nos mots. Pour les puristes de la restauration, cet immense espace de coworking et de restauration à nœuds multiples avec ses tables pleines de jeunes Londoniens de l’Est plissant les yeux dans la lueur de leurs MacBook marquera le plus frais des enfers: un espace d’accueil où les pigistes sur les ordinateurs portables, plutôt que d’être sévèrement tolérés vibe-killers, sont le noyau démographique activement bien accueilli.

Et, eh bien, je peux voir leur point. Mais tout ce que je peux dire, c’est qu’après des mois passés à un bureau à la maison, à la recherche du confort habituel de Before Times de quelques heures à travailler dans un bon café, à entrer dans le hangar vibrant et légèrement trempé ici lors d’un récent après-midi. comme rencontrer quelque chose tiré directement de mon cerveau. Pour mon argent, ce que le fondateur Dominic Cools-Lartigue et son équipe ont fait avec leur modèle de style Shoreditch House sans abonnement, leur menu ambitieux, leur art provocateur et la capture d’un espace social propice à la distanciation – lamentablement libéré par la fermeture Covid de Mark Tramshed de Hix – utilise la catastrophe comme tremplin pour une créativité effrénée.

Ou du moins, c’était ce qu’ils avaient fait avant le passage de Londres aux restrictions de niveau 2, qui avaient été annoncées la veille de ma visite et amenées le lendemain, des choses compliquées. Ce pourrait être une parabole vivante de la tâche impossible et toujours changeante à laquelle sont actuellement confrontés les restaurateurs. Et la ride supplémentaire dans le cas de The Tramshed Project, comme je peux le confirmer après une tempête palpitante d’un déjeuner là-bas, c’est que si ce monde n’est pas long, ce sera une véritable tragédie.

Deux des trois nouveaux chefs collaborateurs (James Cochran et Zoe Adjonyoh) n’avaient pas encore leurs plats disponibles. Mais Andrew Clarke, récemment de St Leonards, à proximité, fait la une de l’offre qui dure toute la journée et ses signatures – une cuisine au feu vif enfumée, des légumes préparés à la bouchée, des sauces umami-avant qui débarquent avec toute la subtilité d’un coude volant – sont très bien en évidence.

«Pour mon argent, ce que le fondateur Dominic Cools-Lartigue et son équipe ont fait, c’est utiliser la catastrophe comme tremplin pour une créativité effrénée»

Dans la mezzanine, après des morceaux triangulaires de salami au fenouil poivré, il était droit sur des poireaux grillés; habilement en couches avec la construction symphonique, salée-sucrée d’huile d’herbe vive, d’amandes grillées et d’une épaisse peau de truffe rasée. Les plats principaux – succulent poulet rayé à la plaque avec des chanterelles dodues et un océan scintillant de crème miso piquante, et du pain plat d’épaule d’agneau fumé Swaledale qui canalisait tout le jeu de dresseur et désordonné d’un bon kebab – avait le même sens du traditionnel coup de feu copieux. grâce à de petits éclairs de modernité qui s’intensifient. Même les frites étaient meilleures qu’elles n’avaient le droit de l’être: des affaires de chili saupoudrées de sel avec un croustillant de dentelle qui rappelaient à la fois les mythiques du Spotted Pig à New York et, étrangement, les sacs de Chipsticks que j’inhalais après avoir nagé au centre de loisirs Woolwich Waterfront vers 1995.

Lire la suite

Manger en plein air à Londres: où se restaurer pour un automne en plein air

C’est une marque de l’attention aux détails ici. Et une autre raison pour laquelle, après avoir poli une tarte aux amandes et aux prunes délicieusement friable, je suis reparti en pleurant qu’un restaurant de haut calibre conçu avec soin comme celui-ci devrait avoir le malheur d’émerger à un moment aussi difficile. Le plan est finalement de mettre quelques tables extérieures dans un ginnel adjacent venteux et, en gros, d’essayer de l’endurer. L’échappatoire du déjeuner d’affaires pourrait également aider. «Nous devons juste continuer à nous battre», a déclaré Cools-Lartigue à la fin, en me tendant mon vélo et en paraissant assez frappé derrière son masque facial. Ce sont des mots que nous pourrions tous vivre en ce moment. Et quelque part comme The Tramshed Project, par son innovation, son inclusivité et l’éclat incisif de sa cuisine, nous rappelle exactement ce pour quoi nous nous battons.

Le projet Tramshed

1 naan d’épaule d’agneau 12 €

1 tarte aux prunes et aux amandes 7 €

1 bouteille de cidre Cornish Orchard 7 €

1 pinte de Camden Pale Ale 5 €

1 eau plate de Belu 3,75 £