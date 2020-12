je

Il est difficile de bien comprendre pourquoi je me méfiais un peu de mon éruption festive de fin d’année prévue au Ritz. Peut-être est-ce une aversion générale pour ce mode de cuisine raffinée d’hôtel cliniquement extorsionné. Ou peut-être est-ce le code vestimentaire mythique (veste et cravate pour hommes) qui, plutôt que d’être une marque de sophistication intemporelle, me fait toujours penser aux clubs de garage britanniques étouffés par la glace sèche où un videur vindicatif interprète les “ chaussures et chemises ” la politique pourrait couler tout votre week-end (mais pas avant qu’un ami ait malencontreusement tenté de pousser des mocassins Base London à travers la fenêtre des toilettes).

Eh bien, quoi que ce soit, cela n’a plus d’importance. Parce que maintenant – après un premier déjeuner vraiment fascinant là-bas – je me rends compte que le Ritz, synonyme parodique de grandiosité qu’il est, vaut absolument le bruit et la crainte étonnamment intergénérationnelle. Oui, c’est excessivement cher. Mais c’est aussi une entreprise avec un dévouement presque maniaque à l’hospitalité supérieure, un razzmatazz à l’ancienne et une approche intense et curieusement avant-gardiste de la délicieuse.

Il n’a pas fallu longtemps pour nous faire pénétrer ses crochets étamés. “ Wow, c’est comme si nous étions à l’écart de toutes ces ordures à l’extérieur ”, a déclaré ma mère, faisant référence à la pandémie, alors que nous nous plantions (et les deux cinquièmes de notre bulle familiale) parmi les couples gonflés et un par personne. -des familles au centre dans la lueur rubis-or de la salle à manger principale richement décorée de fresques. C’est un sentiment qui cloue à peu près la danse séduisante et prudente de l’évasion opulente et de la scrupuleuse sécurité Covid que des endroits comme The Ritz font si bien. L’ambiance, en bref, est très bien celle d’un abri anti-retombées conçu par Liberace. Ou une cage dorée avec une couverture jeté avec gratitude dessus.

Il y a aussi une sorte de sécurité dans le menu du chef de longue date John Williams; un hymne à plusieurs vitesses au classicisme français où les morceaux exorbitants de prix de l’art de la performance se mêlent à un menu de trois plats à 55 £ qui représente une valeur assez exceptionnelle pour la nourriture étoilée Michelin dans un cadre singulier. Maman – qui avait cherché l’étiquette du Ritz sur Google et m’avait réprimandé pour avoir tenté de tinter les verres – ne pouvait pas être incitée à prendre une entrée, mais mon ris de veau fumé au foin à la carte m’a attiré l’attention. C’était un nuage éthéré et frit au beurre avec le plus léger twang d’abats et un jus sucré, sombre et truffé qui rappelait le glaçage de barbecue collant. Notre canard de Bresse entier partagé – servi d’abord comme une poitrine très rare, parsemée de grains de poivre, sculptée à côté de la table; puis, comme une cuisse confite délicieusement tendre et panée, elle avait le même chatouillement joyeux de richesse et d’indulgence légèrement primitive.

Alors que je rangeais dûment une suzette en crêpe à double flambée et troublante pour l’éthylotest, il était difficile de ne ressentir qu’une immense gratitude

J’aurais pu faire un accompagnement plus satisfaisant que la pomme soufflé: ces orbes techniquement diaboliques de pommes de terre soufflées qui, si hérétiques que cela puisse paraître, donnent vraiment l’impression que quelqu’un a égaré un bol de chips médiocres sur la table. Et même si les vins que nous avons nourris avec nos plats principaux étaient fantastiques (en particulier un Château Le Puy Emilien relativement bon marché et chaleureusement fruité, 2014), le fait qu’une facture d’environ 300 £ ait été engraissée par l’ancien prix-obscurci-verre-de-champagne- le tour à l’arrivée a laissé un goût légèrement mauvais.

Mais, regardez, alors que maman se perdait dans l’apesanteur mystique de son soufflé au chocolat, et que je rangeais dûment une suzette en crêpe flambée double et troublante, il était difficile de ne ressentir rien d’autre qu’une immense reconnaissance. Nous ne nous parlions pas sur un écran. Des groupes bien huilés riaient et mangeaient trop à proximité. Et pendant quelques heures, dans une année qui a forcément donné la priorité à la survie, à la prudence et au compromis, nous nous sommes glorifiés dans l’acte d’un repas qui n’était rien de plus que le délire, la jouissance de Noël. Le Ritz est sublime, ridicule et insignifiant. Et c’est exactement ce qui le rend si vital.

Le Ritz

1 canard de Bresse partagé ‘Arts De La Table’ 109 €

2 verres de Château Le Puy Emilien 41 €

1 verre de Lacoste Borie 25 €

1 soufflé au chocolat 19 €

1 Verre de Pol Roger Rosé 38 €

1 verre de Billecart-Salmon Blanc de Blancs 30 €