Je pense que nous nous souvenons probablement tous de la Frénésie du Grand Restaurant Pivoting du premier verrouillage; cette période mouvementée où chaque jour apportait un nouveau spin-off à emporter de haute qualité ou un établissement de petites assiettes en train de redémarrer en ajoutant simplement le mot «provisions» à son nom.

Moins bien documenté était le retour silencieux aux affaires comme d’habitude. Les concepts de pizza naissants ont été discrètement dissous. Noma à Copenhague, brièvement un bar à hamburgers sans réservation, est revenu à proposer du bouillon de cerf fermenté et un menu de dégustation de 340 £. L’ordre était rétabli. Et l’implication semblait être qu’il était temps de s’éloigner de tout ce confort gastronomique riche en glucides et de revenir aux choses sérieuses et enrichissantes.

La bonne nouvelle (surtout à la lumière du rebondissement sans surprise d’un deuxième verrouillage) est que personne ne semble l’avoir dit à l’équipe de Royale. Parce que ce concept de poulet rôti dépouillé – lancé en mai comme entreprise de livraison par les fondateurs du restaurant Leroy, étoilé au Michelin, a maintenu le cap avec obstination. Et après l’avoir essayé récemment lors d’une résidence à succès (maintenant en sommeil) à l’East London Liquor Company à Bow Wharf, je pense que c’est peut-être l’une des ouvertures les plus scintillantes de cette année profondément étrange. Oui, c’est une ode prolongée à la joie simple de la volaille savamment rôtie. Mais, dans sa concentration, ses détails et sa philosophie axée sur le plaisir, cela ressemble à beaucoup plus.

C’était le temps des chiens du niveau 2 lorsque ma femme, mes fils et moi sommes allés le long de Victoria Park pour trouver les lumières festons clignotantes et les dîners en plein air au chapeau à pompon qui semblent maintenant appartenir à un âge lointain. Si la véritable résidence de restaurant de Royale à ELLC revient – et j’espère vraiment que oui – alors les entrées complexes méritent votre attention.

Le jambon de canard salé apportait des éclats de charcuterie de gibier en éventail et vigoureusement poivrés. Le brocoli Tenderstem, amorti par du fromage stracciatella extensible (à respiration profonde), des amandes effilées, des segments d’orange et une vinaigrette aux anchois influencée par la bagna càuda, a suivi avec succès une voie expansive vers la délicieuse. Un musc de feu de camp légèrement intimidant n’a pas trop gêné un grain rare gallois décent.

(Signature de Royale, poulet légèrement bruni)

Bien sûr, les plats auxiliaires (qui incluent l’houmous aux noisettes du côté de la livraison) ne sont qu’un réchauffement pour l’acte de titre. Et, à partir du moment où notre oiseau entier a été soulevé sur la table – légèrement bruni, patché dans des continents éclaboussés de frottement d’herbes profondément caramélisé et placé dans une flaque limoneuse de jus de torréfaction – il n’a pas déçu. Ne gâchons pas: c’est assez flexible pour faire de quelque chose d’aussi simple que du poulet rôti la pièce maîtresse d’un menu de restaurant. Mais une première bouchée justifia l’agitation; un flot de succulence à couper le souffle, d’ail bourdonnant et une profondeur de saveur ravissante et auto-arrosée m’ont rapidement fait abandonner les couverts et le décorum pour vider les poches de viande cachées avec mes mains.

Les accompagnements (feuilles de laitue au beurre triomphalement fraîches et croquantes; une sauce piquante Scotch Bonnet fermentée supplémentaire; pommes de terre ridées et à peau rouge trempées dans de la graisse de poulet dégoulinante) étaient tout aussi impressionnants. Alors que le menu, hilarant, suggère un poulet entier comme “ pour deux ”, nous avons tous les quatre été nourris suffisamment confortablement pour qu’une tournée décisive de sandwichs à la crème glacée Happy Endings – le seul pudding disponible – était à la fois tout à fait parfaite et totalement inutile.

Une première bouchée justifia l’agitation; un déluge de succulence et une profondeur de saveur ravissante et auto-arrosée

La concentration monomaniaque de Royale ne sera pas pour tout le monde (les végétariens reçoivent ce qui ressemble à un court séjour). Mais il y a quelque chose de radical dans son engagement à choisir une chose et à la faire avec brio. C’est une entreprise de livraison d’abord née d’une calamité qui semble soudainement extrêmement durable – et cela nous rappelle que les plaisirs simples qui ont rendu cette année supportable doivent être célébrés et prolongés, plutôt que mis de côté.

Royale chez East London Liquor Company

1 Stracciatella et brocoli 9,50 €

4 sandwichs à la crème glacée Happy Endings 20 €

1 thé de petit-déjeuner Assam 2,50 £