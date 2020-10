Jimin remercie ses fans et les membres du BTS pour leurs félicitations | AP

Le chanteur Jimin Il a répondu aux messages que ses abonnés et ses collègues BTS lui ont envoyés pour son anniversaire numéro 25, car si au Mexique et dans plusieurs pays ce n’est pas encore la date, dans leur pays, elle le sera bientôt et ils ont voulu anticiper.

La célébration du 25e anniversaire de Jimin a déjà commencé et le chanteur a répondu aux messages de félicitations qu’il a reçus sur les réseaux sociaux, qu’il a remerciés avec quelques photographies.

Toutes les ARMY font la fête parce que l’un de leurs membres fête son anniversaire et après avoir reçu un grand nombre de Toutes nos félicitations et observez les messages créés en son honneur, Jimin via le compte Twitter du groupe pour saluer leurs abonnés.

Comme prévu, aujourd’hui, les réseaux sociaux étaient remplis de photos, de vidéos et de messages avec de bons vœux pour Parc JiminParce que la grande idole née en 1995 fête ses 25 ans et ses camarades de groupe l’ont également félicité sur les réseaux sociaux.

En fait, Suga était l’un d’entre eux et il a partagé un tweet où il souhaitait à son partenaire et ami une bonne journée et après avoir vu la publication, le chanteur a répondu en demandant pourquoi il avait utilisé le mot irremplaçable dans les hashtags, mais à tous ses abonnés ils connaissaient facilement la réponse.

Un autre membre de Bangtan Sonyeondan a également partagé une photo de Jimin en ajoutant le nom du chanteur, bien que ce soit un message en l’honneur de l’anniversaire du chanteur, il n’a pas été révélé qui a fait ce tweet donc les abonnés ont commencé à laisser des questions pour découvrir l’identité. derrière la photographie.

L’interprète de Filter a observé avec suffisamment d’attention tout ce que ses partisans ont organisé en son honneur, et c’est pourquoi il a également laissé un message de remerciement à tous ceux qui ont pris un moment pour lui consacrer quelques mots.

Comme petit, Jimin Il a également invité ses followers à rester à l’écoute, puisqu’il diffusera sur V Live pour clôturer parfaitement sa fête d’anniversaire.

Merci pour les voeux d’anniversaire, j’espère que tout le monde passe une bonne journée. A bientôt sur V App! “

Parc Ji-min Il a fait ses débuts en tant que membre du groupe de garçons BTS en 2013, étant jusqu’à présent l’un des membres du groupe à succès.

Il est à noter qu’en 2016, Jimin a fait plusieurs apparitions dans divers programmes tels que “Celebrity Bromance”, “Hello Counselor”, “Please Take Care of My Refrigerator” et “God’s Workplace” et la même année, il a commencé à être un hôte spécial de programmes tels que “Show! Music Core” et “M Countdown”.

C’est le 30 décembre 2018 que Jimin a sorti sa première chanson solo, “Promise”, sur la page SoundCloud de BTS et la chanson a été décrite par Billboard comme une douce ballade pop et a été composée par Jimin et Slow Rabbit.

“Promise” contient des paroles écrites par Jimin et RM, un autre membre du BTS, tandis que la photo de couverture a été prise par un autre membre de leur groupe et, lors de sa sortie, a battu le record de la chanson la plus jouée sur Soundcloud en 24 heures.

Jimin s’est classée 14e des idoles les plus préférées dans un sondage Gallup Corée de 2016, puis est passée au 7e rang en 2017 et au no 1 en 2018.

Comme si cela ne suffisait pas, en 2018, il était la neuvième célébrité la plus tweetée et le huitième musicien au monde et a également été choisi par The Guardian comme le dix-septième meilleur membre d’un groupe de garçons de l’histoire.

En 2019, il a reçu une plaque d’appréciation de la Society for Cultural Conservation pour avoir interprété la danse traditionnelle coréenne buchaechum lors des Melon Music Awards 2018 et contribué à diffuser la danse en dehors de la Corée.

