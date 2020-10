Jimmie Allen est la dernière star à faire équipe avec Crown Royal pour le Purple Bag Project de la marque, qui se concentre sur l’organisation de paquets de soins pour les troupes servant des héros étrangers et américains. Pour aider à atteindre l’objectif de remplir un million de packages de soins, Allen a organisé jeudi un flux Instagram Live #GenerosityHour, où les fans âgés de 21 ans et plus pouvaient utiliser le hashtag #GenerosityHour. Pour chaque publication utilisant le hashtag, Crown Royal emballera un paquet de soins pour les héros américains.

Ces héros comprennent des militaires et des femmes à l’étranger, ainsi que des premiers intervenants et ceux qui servent sur les lignes de front du COVID-19 aux États-Unis, et Allen a partagé que si les travailleurs de première ligne et les premiers intervenants ont reçu plus de couverture médiatique en raison de la pandémie de coronavirus, cela année, ils ont toujours été des héros pour lui.

«J’ai l’impression que c’est l’une des choses où les premiers intervenants et les gens ont été des héros», se dit-il. «C’est juste que parfois vous ne réalisez pas à quel point vous avez besoin des gens ou vous les appréciez jusqu’à ce que vous en ayez un besoin urgent. Et c’est dommage qu’il ait fallu autant de temps à beaucoup de gens pour voir ça. Mais ce ne sont que des choses vous tenez souvent pour acquis. “

“Quand vous allez à l’hôpital et que vous courez aux urgences ou que vous voyez un cabinet médical, les gens que vous voyez tous les jours … les infirmières aux CNA [certified nursing assistants] et les médecins, les inhalothérapeutes », a poursuivi le jeune homme de 34 ans.« Tant de gens que vous prenez pour acquis. Nous passons par COVID maintenant, mais ces gens se battent tant de choses depuis des années. La grippe, la grippe porcine, le H3N2, la pneumonie, le cancer, tant de choses qu’on ne remarque pas car les médias ne prêtent pas toujours attention aux choses quand ça devient semi-normal. Mais ces personnes dans mon livre sont des héros depuis des années. “

Allen a partagé qu’il avait été inspiré à signer pour le projet en raison du fait que son père était un marin et à cause de combien il aimait Crown Royal. «Je bois du Crown Royal tout le temps», a-t-il noté. «Souvent, quand je fais mon Instagram en direct, j’aurai une bouteille Crown Royal et j’aime l’utiliser et des trucs comme ça même bien avant ça. Donc pour moi, c’était génial. Cela a du sens. Maintenant, nous obtenons faire quelque chose pour les militaires avec ma boisson préférée là-bas, donc ça avait vraiment du sens pour moi. “

“Crown Royal est peut-être mon préféré”, a poursuivi le chanteur, ajoutant qu’il avait déjà participé au Purple Bag Project lors d’une remise de prix. “Nous sommes allés à table. Nous avons écrit une note, mis vos affaires dans un sac”, se souvient-il. “J’adore le concept.”