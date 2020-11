Jimmie Johnson s’est frayé un chemin vers une cinquième place dans la finale de la saison 500 dimanche après-midi, couronnant une longue carrière en NASCAR digne du Temple de la renommée. Un jour plus tard, il embrassait pleinement la vie de retraite. Johnson a débuté sa carrière d’après-Coupe avec quelques parties de golf avant de se diriger vers l’hippodrome pour prendre le volant d’une autre voiture de course.

Le septuple champion a publié une vidéo sur Twitter lundi pour faire savoir aux fans qu’il appréciait sa retraite. Il portait un équipement Chip Ganassi Racing, qui a surpris certains fans étant donné qu’il a passé sa carrière chez Hendrick Motorsports. “Nous y sommes, Laguna Seca”, a déclaré Johnson. “Dimanche, j’étais à Phoenix, j’ai terminé ma dernière course de Coupe. Je suis allé ici, j’ai joué au golf hier à Pebble. Une expérience épique.”

Dimanche: @phoenixraceway

Lundi: @PebbleBeachGolf

Mardi: @WeatherTechRcwy La retraite a bien commencé pic.twitter.com/gYxQhEcO1r – Jimmie Johnson (@JimmieJohnson) 10 novembre 2020

Comme Johnson l’a expliqué, il était dans la célèbre Californie du Sud pour se préparer correctement au prochain chapitre de sa carrière. Il passera les deux prochaines saisons en IndyCar en tant que membre de Chip Ganassi Racing, mais il doit s’acclimater complètement à un autre type de voiture de course. Participer à des essais routiers à Laguna Seca a fourni cette opportunité.

Une fois la saison IndyCar commencée, Johnson s’associera à un autre pilote de championnat pour former un tandem historique. Scott Dixon, le vainqueur de la saison IndyCar 2020, court également pour CGR. Ensemble, lui et Johnson ont un total de 13 championnats couvrant deux séries de courses, et ils travailleront désormais ensemble en 2021.

Johnson a couronné sa dernière course de la Cup Series avec style. Il a terminé juste derrière le championnat quatre en conduisant une peinture spéciale chrome Ally. Il a ensuite célébré la victoire de son coéquipier au championnat avant de garer sa voiture pour la dernière fois. Une fois que Johnson est sorti de sa Chevrolet Camaro n ° 48, il a tendu la main et a serré l’une de ses filles dans ses bras.

“Mon cœur est plein”, a déclaré Johnson après avoir terminé sa dernière course en Cup Series. Il se tenait au bord de la piste à côté de sa femme et de ses filles. «Je suis tellement heureux d’avoir cette merveilleuse carrière et tant de gens formidables derrière moi. … Ce fut une belle course. J’ai eu 19 ans en Cup Series, deux ans en Xfinity Series. J’ai rencontré tellement de gens formidables, j’ai travaillé avec des gens formidables. J’ai appris tellement de leçons, à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, et je suis rassasié. “