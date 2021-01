J

immy Anderson pense qu’il faudra plus que retenir un titre de chevalier pour l’empêcher d’être traîné par des joueurs et des fans australiens lors de la tournée Ashes de cette année en Australie.

Ce week-end, le Sunday Times a rapporté qu’Anderson n’avait pas reçu de chevalier dans la liste des honneurs du Nouvel An parce qu’il était toujours un joueur actif et qu’avoir un chevalier dans les rangs de l’Angleterre fournirait trop de munitions aux Australiens.

“Je ne pense pas que nous enverrions Jimmy Anderson affronter les Australiens avec une chevalerie”, a déclaré une source au journal.

En 2020, Anderson est devenu le premier quilleur rapide à atteindre 600 guichets d’essai. Ces derniers temps, ses anciens coéquipiers Andrew Strauss et Alastair Cook ont ​​tous deux été fait chevalier après avoir pris leur retraite de Test cricket.

“J’ai vu ça”, a déclaré Anderson du Sri Lanka, où il s’isole avant la série de deux tests de ce mois-ci. «Je pensais que c’était une histoire assez inhabituelle. Je n’ai rien entendu de tel. Et je suis sûr que cela ne les empêchera pas de me faire de la luge de toute façon, pour être honnête. Je reçois à peu près un gros barrage quand j’y vais de toute façon. J’attends avec impatience cela avec ou sans cela. »

Anderson a 38 ans mais espère jouer un grand rôle dans une année épique pour le cricket anglais, qui pourrait les voir jouer jusqu’à 18 matchs de test au cours des 12 prochains mois.

«Je suis en très bonne forme – je dirais que je suis en aussi bonne forme que dans la trentaine, sinon mieux pour être honnête», a-t-il déclaré. «À la minute, je me sens absolument fantastique. Nous avons eu un temps assez long, donc cela aide aussi – devenir plus fort dans la salle de sport, rester en forme. J’essaie juste de me concentrer sur l’ici et maintenant et de me préparer à jouer dans ces matchs de test cet hiver.

Le grand ami d’Anderson Stuart Broad, qui s’est fiancé à Mollie King, le DJ de Radio 1 qui était autrefois membre du groupe de filles le samedi, espère également participer à la tournée Ashes, avant le départ de l’équipe pour le Sri Lanka.

«C’est une excellente façon de commencer l’année pour lui, tout le monde est vraiment content pour lui», a déclaré Anderson. «Ce n’est pas la chose la plus courageuse à faire, pour être honnête, la veille de son départ en tournée. Mais tout le monde est ravi pour lui. Cela nous a donné un petit coup de pouce lorsque nous nous sommes rencontrés à l’aéroport, quelque chose d’agréable à parler, quelque chose de positif à une époque où il n’y a pas énormément de points positifs.