L’ancien président Jimmy Carter a félicité le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris après la fin de l’élection présidentielle de 2020. Dans un communiqué publié par le Carter Center, l’ancien président a qualifié la paire de “changement positif” pour l’Amérique.

“Rosalynn se joint à moi pour féliciter nos amis le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris”, lit-on dans la déclaration du 39e président. “Nous sommes fiers de leur campagne bien menée et avons hâte de voir les changements positifs qu’ils apportent à notre nation.”

Veuillez consulter la déclaration de Jimmy Carter ci-dessous. pic.twitter.com/VTkkHETZCQ – The Carter Center (@CarterCenter) 7 novembre 2020

Ce n’est pas la première fois que Carter place son soutien derrière Biden pendant la saison électorale. Selon Fox News, l’ancien président était en fonction lorsque Biden n’était qu’un jeune sénateur du Delaware, Biden devenant président du Comité judiciaire du Sénat sous Bill Clinton. La déclaration de soutien de Carter à Biden est revenue en août et a fait référence à leurs débuts.

“Joe Biden a été mon premier et le plus efficace partisan au Sénat. Pendant des décennies, il a été mon ami fidèle et dévoué”, a déclaré Carter en août lors de la DNC. “Joe a l’expérience, le caractère et la décence nécessaires pour nous rassembler. … Vous méritez une personne avec intégrité et jugement. Quelqu’un qui est 100% juste, quelqu’un qui s’engage à ce qu’il y a de mieux pour le peuple américain. Joe est ce genre de leader. , et il est la bonne personne pour ce moment de l’histoire de notre nation. “

Biden a accepté son rôle de président élu samedi soir après une longue semaine de départs retardés et de comptages lents. Alors que Donald Trump a l’intention d’épuiser ses options juridiques sur le décompte des voix dans des États comme la Géorgie et l’Arizona. Ses commentaires de samedi ont fait écho aux sentiments partagés par Carter et taquinés tout au long de la semaine.

“Les gens, les gens de cette nation ont parlé. Ils nous ont livré une victoire claire. Une victoire convaincante. Une victoire pour nous, le peuple. Nous l’avons remportée avec le plus grand nombre de votes jamais émis sur un billet présidentiel dans l’histoire de la nation: 74 millions », a déclaré Biden. “Je suis honoré par la confiance que vous avez placée en moi. Je m’engage à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier. Qui ne voit pas les États rouges ou bleus, mais seulement les États-Unis.

“Que cette sombre ère de diabolisation commence à se terminer, ici et maintenant. Le refus des démocrates et des républicains de coopérer entre eux, ce n’est pas une force mystérieuse indépendante de notre volonté. C’est une décision, un choix que nous avons fait. Et si nous pouvons décider de ne pas coopérer, alors nous pouvons décider de coopérer », a poursuivi Biden.

Il est peu probable que les batailles juridiques de Trump changent le résultat du vote actuel, la Pennsylvanie envoyant Biden par-dessus la falaise. Cela dit, il a juré de lutter contre les résultats des élections et a refusé de céder.